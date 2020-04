Muchas mipymes no tendrán crédito por estar muy endeudadas

La presidenta de la Asociación de Mipymes (Asomipymes), Guillermina Imlach, comentó que varias empresas solicitantes de créditos ya recibieron la respuesta negativa del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), tras ser constatada que las mismas están con mucha deuda, y algunas hasta poseen Informconf.

Hasta la fecha, la Asomipymes presentó un total de 70 carpetas de empresas interesadas en acceder a un crédito para seguir operando, sin embargo, apenas 3 créditos fueron aprobados y otorgados por la banca estatal hasta ayer. De esas 70 carpetas, el 20% prácticamente ya fueron rechazadas por el CAH, ya sea por sobreendeudamiento o por que el solicitante se encuentra en Informconf, dijo Imlach.

“Estamos esperando que salgan todos los productos, como, por ejemplo, el fideicomiso para dar mayor liquidez al sistema. Una vez que salga el fideicomiso queremos ver cuál es la posibilidad para ayudarle a las que tienen Informconf, pero las que están sobreendeudadas, creo que le vamos a hacer un favor al no prestarle la plata, porque le vamos a fundir su empresa más adelante, tal vez estas empresas necesiten otro tratamiento”, dijo la representante de la Asomipymes.

Sin RUC. Otro punto que también preocupa actualmente al sector es que el 70% de los microempresarios no poseen RUC (Registro Único del Contribuyente), que es un requisito fundamental para poder acceder al crédito. De acuerdo a un informe elaborado por la consultora Mentu basado en datos del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

De las 870.598 micro y pequeñas empresas, solo 263.106 contarían con RUC.

“La gente no se formaliza porque demasiada burocracia hay para formalizarse, no es tener RUC nomás, requiere de muchos documentos, pero eso es lo que ellos (el Gobierno) no saben)”, reclamó Imlach.

Respecto al sobreendeudamiento, el viceministro de Mipymes, Isaac Godoy, comentó que están realizando un análisis de la cantidad de empresas que cuentan con dificultades u operaciones morosas anteriores a la pandemia.

“Vamos a ver qué soluciones se pueden plantear. Una solución para esta situación significa una modificación de la normativa, donde se permita que estas empresas (las morosas o sobreendeudadas) puedan ser sujetas a créditos”, dijo.

Créditos. La Asociación de Emprendedores de Paraguay (Asepy), viene realizando un seguimiento a los créditos ya aprobados actualmente por las bancas estatales y privadas.

El directivo de la Asepy, Bruno de Felippe, mencionó que actualmente unos 2.406 créditos fueron aprobados (por BNF y CAH), de los 80.000 que el Gobierno dijo que se podría otorgar a través del Fogapy-AFD, el fideicomiso y las capitalizaciones de los bancos estatales (BNF y CAH).

En ese mismo sentido, insiste en que el Banco Central del Paraguay (BCP), pueda colaborar, informando sobre la cantidad de préstamos solicitados, otorgados y el monto global de las operaciones.