MSP descarta la hidroxicloroquina para tratar a pacientes con Covid

“En este momento, la hidroxicloroquina prácticamente está dejando de ser útil para los pacientes que se internan y en los pacientes graves no está recomendado utilizarlo. Hemos sacado del protocolo inicial que veníamos haciendo”. A los pacientes leves y moderados se los trata con anticoagulantes, dosis profiláctica. A los graves se les agrega antibióticos de amplio espectro, azitromicina y otros. En aquellos que son internados en terapia intensiva, el manejo es más bien con la asistencia respiratoria mecánica.

“En este momento, no tenemos un tratamiento. Más o menos lo único que pensábamos que podía servir era la hidroxicloroquina, de un tiempo a esta parte veníamos dudando mucho, pero ahora ya dejamos de usar, por lo menos en pacientes graves, porque en ese grupo puede producir efectos colaterales. Hay otros pacientes con quienes tal vez podamos seguir usando porque las pruebas, si bien cada vez son mayores, todavía no hay una sentencia definitiva sobre la hidroxicloroquina. Yo creo que en algunos pacientes leves que no tengan otro problema cardiaco se podría usar como parte de estudios clínicos, pero no como indicación precisa”, indicó.

En Paraguay no se usó mucho el fármaco. El 90% de los pacientes se curaron con tratamiento asintomático. “Bajarle la fiebre, disminuir la tos y otros tratamientos conjuntos”, señaló. Los pacientes con Covid-19 que están en los albergues reciben tratamiento en el sitio. “Se hace un protocolo de seguimiento más que nada”. El 10% solo requirió internación.

“Estamos bien, se logró controlar con la cuarentena. Lo de los albergues fue muy importante. Si bien hubo algún contagio dentro del albergue, a la mayoría que vino positivo se logró aislarle para evitar una circulación comunitaria”, dijo.

Pero con el ingreso del invierno y la flexibilización puede ocurrir eventualmente un contagio comunitario en las siguientes dos semanas, dijo Fusillo. “Van a aparecer esos casos sin nexo que van a contagiar a un porcentaje de la población. Las siguientes dos semanas van a ser muy importantes porque ahora se liberó (la cuarentena)”, refirió.







Ahora ya dejamos de usar por lo menos en pacientes graves, en ese grupo puede producir efectos colaterales.



Está dejando de ser útil para los pacientes que se internan y en los graves no está recomendado utilizarlo. Dr. José Fusillo, vocero del Ineram.



OMS recomendó suspender el uso por eventos adversos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un comunicado el pasado 26 de mayo para informar sobre la recomendación del uso del fármaco. “En el caso de las combinaciones de cloroquina, hidroxicloroquina y azitromicina genera especial preocupación el amplio perfil de posibles eventos adversos (3), algunos particularmente graves y de tipo cardiovascular”, refiere el documento de la OMS. En ese sentido, se aconseja no usar en pacientes, sino en investigaciones registradas. “Por ello, mientras no existan evidencias de mayor calidad sobre la eficacia y seguridad de estos medicamentos, la OMS recomienda que se utilicen únicamente en el marco de estudios de investigación debidamente registrados, aprobados y éticamente aceptables. Los datos de seguridad recolectados sobre estas terapias deberán ser notificados según la normativa local a la autoridad reguladora nacional de medicamentos”. Añade que “la alta mortalidad y morbilidad asociadas a la enfermedad del Covid-19 han volcado la atención hacia un gran número de intervenciones farmacológicas y otros tratamientos sintomáticos”.