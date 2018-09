MSP ahora anuncia que cruzará datos de los fármacos vencidos

El Ministerio de Salud Pública (MSP) afirma que ahora solicitaron informe a todos los hospitales para reportar los casos de lotes de medicamentos vencidos. Luego de que varios directores de nosocomios afirmaron que no tienen fármacos caducos –como figuraba en la primera lista publicada por el ministro Julio Mazzoleni– desde el MSP alegan que el sistema es “vulnerable” y emiten una nueva nómina. Señalan que la primera no forma parte del lote de más de 10 toneladas de medicamentos con dictamen para ser destruidos.

El director general de Servicios de Salud, Juan Carlos Portillo, señaló que los hospitales regionales, distritales y especializados cuentan con el Sistema de Información y Control de Inventarios Automatizado del Paraguay (Siciap) para el manejo de la situación de los medicamentos adquiridos. No obstante, afirmó que no todos los responsables de farmacias, designados para el seguimiento de stock y provisión, cumplieron con el mecanismo para registrar el movimiento.

“El sistema está preparado para una gestión cercana a lo ideal, pero evidentemente hay una parte del esquema de la gestión de logística y medicamentos que no cumplió con su rol. Entonces la dirección general está realizando el proceso de verificación”, sostuvo en Monumental.

Registro. El Ministerio de Salud había emitido el martes una lista de ejemplos de nosocomios en la que se encontraban parte de las más de 10 toneladas de medicamentos vencidos. Sin embargo, en la mayoría de los hospitales –que figuraban en el informe– aseguraron que en realidad existen faltantes.

El ministro Julio Mazzoleni dijo al respecto que el sistema es vulnerable por lo que no se puede determinar en qué región están. Pero, luego, publicaron otra lista y alegaron que la primera aún no contaba con dictamen.

Una pérdida de G. 500 millones

Sobre el monto estimado que la gente dejó de percibir en medicamentos que caducaron, el ministro Julio Mazzoleni refirió que hasta ahora solo pueden cuantificar un caso que ronda los G. 500 millones por una carga de 8 meses no realizada por una funcionaria de la farmacia del hospital San Jorge, que ya fue desvinculada por esta negligencia. Mazzoleni, en contacto con radio Monumental respondió, además, a las declaraciones del ex director del Hospital del Trauma, Aníbal Filártiga, quien dijo que “la salud pública no es una rodilla dolorosa… este muchacho se metió en un berenjenal”. “Tiene razón Filártiga. No es una rodilla dolorosa, es una enfermedad autoinmune que va atacándose desde dentro”.