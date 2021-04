Motochorros roban celular a punta de machete en Luque

Los menores fueron interceptados por cuatro hombres, quienes se movilizaban a bordo de dos motocicletas, cuando estaban por llegar a sus viviendas. Las víctimas relataron que se asustaron e intentaron correr de los desconocidos; sin embargo, fueron perseguidas y alcanzadas.

La madre del niño manifestó que los motochorros advirtieron a su hijo que si no entregaba el celular le cortarían el cuello. Además, el adolescente recibió golpes en varias partes del cuerpo.

"Me pegaron, no me hablaron, pero me tiraron en el piso y me pegaron", relató el adolescente.

Una cámara de circuito cerrado captó el momento del hecho y la Policía Nacional indaga las imágenes para tratar de identificar a los presuntos autores.