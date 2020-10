Motivados, comercios se animan y van contratando a más colaboradores en CDE

“Un amigo me dijo que están seleccionando nuevos funcionarios en una conocida casa comercial y me presenté, hablé directamente con los dueños y ya me contrataron. Yo tengo mucha experiencia, me preguntó dónde estuve trabajando y les dije, y sin más trámites empiezo este lunes”, relata Beatriz Villalba, quien lleva trabajando por más de 20 años en diferentes comercios del microcentro esteño.

El testimonio de Beatriz se repite en diferentes tiendas. Mientras, hay mucho optimismo, pero también se muestra mucha cautela. Todos aseguran que el principal motor económico de la ciudad es el puente abierto, lo que genera expectativa. La comunicación de los clientes a través de las redes sociales también motiva, y se espera que el movimiento de compradores aumente con el correr de los días.

Según estimaciones de la Cámara de Comercio y Servicios, unos 40.000 funcionarios fueron directamente despedidos y otros tuvieron sus contratos suspendidos. Hubo mucho acuerdo entre las partes, por lo que no están en ningún registro oficial.

Muchas tiendas aprovecharon también para renovar su plantel y no contratan a los mismos empleados, es decir, están rotando. Se estima que en esta primera fase se recontrataron 10.000 personas, pero la cifra podría duplicarse en las próximas dos semanas.

OPTIMISMO. La empresaria Natalia Ramírez Chan dijo que se trabaja para cumplir con la exigencia sanitaria. “Hay bastante cumplimiento, todos están esperando que todo nos salga bien. Creo que no vamos a tener problema, además con todo lo que estamos aprendiendo y para todos es un poco más fácil”, apuntó.

Comentó, además, que cada tienda maneja sus necesidades y con el correr de los días evaluarán su demanda, en el sentido de llamar a gente que desvinculó durante esta pandemia. “Muy felices de poder trabajar de nuevo”, dijo.

En tanto, el empresario Jorbel Griebeler sostuvo que se debe entender que se vive una tragedia mundial y muchas cosas pasaron en estos siete meses con la frontera cerrada.