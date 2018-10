Mota Engil dice que arrastra pérdida y se abre a continuar negociaciones

En su exposición, la firma a la cual el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) acusa de haber abandonado las obras del Metrobús, refiere que ha tenido un resultado financiero negativo desde que se iniciaron los trabajos hasta este mes de octubre en curso.

Declara que tuvo ingresos por USD 23.943.858 y lleva de gastos USD 24.292.783. Con estos números, dice que lleva un resultado negativo de -348.924 dólares.

Subraya que los 23 millones de dólares corresponden a un anticipo y por obra ejecutada. En cuanto a gastos incluye obra ejecutada, obra certificada por cobrar, obra ejecutada por certificar y obrador.

Asimismo, destaca que la República del Paraguay sigue teniendo vigente y actualizadas las garantías bancarias líquidas de ejecución por valor de 7.045.408 dólares.

La firma portuguesa enfatiza que decidió otorgar el período de validez de la garantía a favor del MOPC, “para respaldar el anticipo recibido para la ejecución de las obras del metrobus”.

Añade: “Mota Engil, de acuerdo con lo manifestado en sus declaraciones sobre el no abandono de la obra y que el contrato no está rescindido, sigue cumpliendo con sus obligaciones (auto impuestas y no resultantes de ninguna obligación contractual) y presenta hoy la renovación de la garantía referida con el banco Itaú”.

EJECUCIÓN. En cuanto a la ejecución y avance de los trabajos, precisa que se realizaron 24 certificados de obra.

“Estos certificados de obra corresponden a la ejecución de 3,8 kilómetros de obras 100% terminadas (pavimento rígido, pavimento flexible, red de desagüe pluvial, red de alcantarillado sanitario, agua potable, zanja técnica y veredas)”, recalca.

Subraya que a esto se suman 3,1 kilómetros terminados de hormigón para la pista BTR (pavimento rígido y 35 kilómetros terminados de desvíos operativos en funcionamiento (asfaltar y mantener).

Detalla que en Fernando de la mora se hicieron 13,8 kilómetros, en San Lorenzo 11,8 kilómetros y en Asunción 9,5 kilómetros.

En otra parte, Mota Engil puntualiza que es de conocimiento público que solo pueden trabajar en el Tramo 3, pero también se sabe que “siguen habiendo interferencias que impiden realizar el trabajo”.

Apunta que solo pueden trabajar en el 27,7% del total de los lugares de la obra.