Mota Engil abandona APP de rutas 2 y 7 y cede sus acciones a Ocho A

Finalmente, la Sociedad de Objeto Específico Rutas del Este confirmó ayer los rumores que se manejaban desde hace unas semanas: La empresa portuguesa Mota Engil abandona el grupo que deberá duplicar las rutas 2 y 7, liderado por la española Sacyr (60%) y del cual también forma parte la paraguaya Ocho A (20%).

Asimismo se corroboró que el 20% de las acciones que correspondían a Mota Engil pasarán a manos de Ocho A y, a partir de esta semana, la firma pasará a tener el 40% de las acciones del consorcio del primer proyecto bajo la modalidad de alianza público-privada (APP).

Así confirmó ayer el ingeniero Luis Pettengill Vacca, propietario de Ocho A, en una entrevista con ÚH. De esta forma, la empresa de la familia del asesor económico del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, Luis Alberto Pettengill Castillo, hijo del propietario de Ocho A, tendrá el 40% de las acciones de Rutas del Este, lo que podría significarle privilegios con el MOPC.

Con esta decisión, Mota Engil se prepara para dejar el país, después de que se haya frustrado su adjudicación del Metrobús, hoy en suspenso, y cuyo contrato vence el próximo 23 de diciembre.

“En lo que respecta al consorcio Mota-Ocho A, si uno de los consorciados decide retirarse, el otro debería asumir. Si nosotros no queremos asumir, por ejemplo, Sacyr debería asumir porque está obligado a hacerlo, no puede retirarse. Nosotros tenemos una elección, podemos decir sí o no, porque implica muchas garantías y mucha participación. Entonces nosotros decidimos asumir”, expresó Pettengill Vacca.

Resaltó que solo falta un dictamen del MOPC para concretar la operación, pero es solo un trámite administrativo. “El MOPC tiene que dictaminar a favor o en contra. Como (Mota) se está retirando prácticamente de Paraguay con el término del contrato del Metrobús, nosotros ya veníamos hablando de esto. Asimismo, nuestro proyecto de rutas 2 y 7 ya tiene un año de atraso, y para que ellos se queden por un 20% de obra no les interesaba”, añadió.

Señaló que todo está encaminado para lograr el crédito internacional de USD 500 millones, que hasta hoy no se concretó para duplicar ambas carreteras. “Estamos trabajando en la confección de una adenda, que se llama adenda de bancabilidad, que no implica mayores costos, no implica cambios del proyecto”.

MOPC dará luz verde. A su turno, Jorge Vergara, titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos del MOPC, señaló que esta semana darán luz verde al traspaso de las acciones de Mota Engil a Ocho A. “Ocho A solicitó la cesión de las acciones de Mota a través de una nota”, dijo sin más detalles.