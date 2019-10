Mortal combo entre tibio control e inconsciencia de conductores

Un total desprecio a la vida evidencian gran cantidad de automovilistas y motociclistas que circulan a lo largo de la ruta PY01, debido a la absoluta inobservancia de normas de tránsito establecidas para brindar las máximas garantías en el tránsito terrestre.

Y en ese contexto se da una combinación mortal entre la inconsciencia de los conductores y los tibios controles que se tienen sobre esta castigada carpeta asfáltica, donde además se suman la deficiente señalización horizontal y vertical instalada, un precario sistema de alumbrado público y el deterioro progresivo de su infraestructura vial. Un equipo periodístico de ÚH recorrió todo el tramo rutero que nace en San Lorenzo y llega hasta la lejana Encarnación, observando en todo ese trayecto todo tipo de infracciones por parte de las personas que estaban al mando de sus rodados, pero a ni un solo agente de la Policía Caminera para intervenir en cada transgresión, ni siquiera en las zonas urbanas. CASOS Entre las faltas más comunes que se apreciaron en todo ese tramo, que serían unas 37 según la perspectiva de la Policía Caminera, lo más común era ver a motociclistas ir por la ruta sin utilizar el casco protector. En este caso, la multa asciende a G. 927.740 (11 jornales mínimos), quedando retenida la máquina hasta que se consiga ese elemento y bajando al acompañante si es que tampoco lo tiene. Una maniobra de mucho peligro, muy común en los recorridos ruteros, es el adelantamiento indebido. En este punto, la Policía Caminera establece una sanción económica de G. 1.012.080 (12 jornales mínimos) si se da desde la izquierda y G. 843.400 si es por la derecha. Este último monto también se aplica por no contar con chapa o tener una matrícula ilegible. Las multas más abultadas se dan para quienes circulan a contramano o dan positivo a la prueba de alcotest, la cual asciende a G. 1.686.800 (20 jornales mínimos). Los antecedentes de los ebrios al volante son pasados a Fiscalía por ser un hecho punible. Por negarse a entregar los documentos del rodado, la pena es de G. 1.265.100 (15 jornales mínimos). Otro inconveniente de riesgo es el que se refiere a la presencia de animales sueltos, sean vacunos, equinos y hasta perros y gatos, los cuales pueden ocasionar accidentes de consideración al no estar bajo cuidado de sus dueños y cruzar o detenerse en el pavimento. La Ley 5016/14 Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, en su artículo 42, señala que estos animales serán decomisados y sacrificados y sus propietarios deberán presentar documento de marca o señal registrada que acredite su salubridad y en caso de no poseerlo, deberá ser incinerado.

