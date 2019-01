MOPC prepara nuevo censo de afectados por el Metrobús

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) instalará una oficina para recepcionar los documentos de las personas afectadas por los trabajos del Metrobús y que por algún motivo no figuran en el censo que se realizó años atrás.

Óscar Stark, gerente de Reconversión Urbana y Metrobús de la cartera de Obras Públicas, fue quien anunció el censo.

“Todos los afectados que no fueron censados en el 2016 y que cuenten con documentos que acrediten que eran frentistas y que fueron afectados por las obras van a poder acercarse a la oficina”, informó el funcionario a Última Hora.

La oficina estará instalada en el predio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ubicado en el kilómetro 11 de la ruta Mariscal Estigarribia.

A finales del año pasado se pagó el subsidio a 160 frentistas vulnerables que habían sido censados en el 2016. El monto del subsidio ronda los 15 millones de guaraníes por persona.

“El censo se había hecho ya en el año 2016 y lo que nosotros vimos es que en algunos casos se presentaron con documentos algunas personas que, por algún motivo que desconocemos, no fueron censadas en ese momento; algunas nos decían que no quisieron ser censadas porque estaban en contra del Metrobús (...). Entonces, como verificamos eso, lo que se pidió es pagar a todos los que fueron censados para no demorar ese primer pago de subsidio y habilitar esta oficina este año”, expresó Stark.

DENUNCIA. El pasado 16 de enero el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis presentó una denuncia por estafa contra el ex ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona, por el caso Metrobús. De acuerdo con la acusación, el daño causado al patrimonio del Estado superaría los USD 50 millones. Cientos de comercios se vieron afectados y obligados a cerrar.