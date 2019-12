Monges sostiene que el techo de Riera es como el sulfito

El senador Juan Darío Monges, líder de la bancada colorada cartista, se refirió en tono crítico a la salida reciente del senador Enrique Riera, del Movimiento Honor Colorado. Monges retrucó a su colega y dio a entender que el ex intendente de Asunción tampoco está limpio por lo que no puede jactarse de no tener techo de vidrio. Es en relación a que su correligionario había manifestado que salía del movimiento para no mezclarse con figuras cuestionadas y con problemas judiciales.