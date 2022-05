Modifican el proyecto inicial sobre régimen de frontera

“Los comerciantes aceptaron incluir cambios en su proyecto para salvar el escollo de la oposición que tiene el proyecto inicial, sobre todo de parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y de la Administración Nacional de Aduanas, para llegar a un acuerdo que contemple esas objeciones”, explicó Dumot.

El importador también adelantó algunos puntos que serán modificados en el proyecto presentado por la Asociación de Comerciantes de Ciudad del Este ante los parlamentarios.

MODIFICACIONES. Dumot comentó que entre los puntos más importantes que se modificarán en el proyecto anterior figuran las solicitudes del Gobierno, referentes a que los comerciantes de CDE no dejen de pagar impuestos por los productos de reexportación, como el selectivo al consumo (ISC) y el arancel externo común. “El Gobierno nos solicitó que trabajemos en torno a un modelo por el cual se paguen esos impuestos, aunque sea sobre una base reducida, pero que no tenga un tratamiento diferente a los demás productos del mercado en general, aunque sea sobre la base reducida, pero no darle un tratamiento diferente”, insistió el importador.

Además de eso, el sector oficial también solicitó que los comerciantes de frontera respeten de forma irrestricta la obligatoriedad de contar con los registros sanitarios y de marca, así como de todas las reglamentaciones necesarias previas a la importación tradicional, que deberán ser contempladas y exigidas dentro del régimen de comercio para el turismo. No obstante, surgió un impasse entre las partes con relación a la aprobación del listado de productos que formarán parte del régimen de reexportación o de turismo, y que accederían al pago de impuestos reducidos.

Dumot indicó que, en ese apartado, el Gobierno pretende que se elabore una lista cerrada de productos que sean sometidos al régimen de comercialización que tengan impuestos reducidos; sin embargo, los comerciantes de Ciudad del Este piden que esta lista sea abierta a todos los productos, excepto a aquellos que están contemplados con arancel cero dentro del Mercosur. “Sobre estos puntos se centran las mayores tratativas y discusiones, en este momento, y en que se pone tensa la redacción del proyecto porque es el de mayor desacuerdo”, subrayó Dumot.

Aún no existe una fecha en que se dará entrada al proyecto modificado ante el Parlamento Nacional, pues primero las partes deben acordar todos los puntos a ser modificados.



