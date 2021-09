Los manifestantes indican que sería por cuestiones políticas y por ello piden su reincorporación. Alegan que es un profesional con mucha calidez humana, que atiende a las personas sin distinción y sencillez.

Los ciudadanos y familiares del galeno cerraron este martes la calle 14 de Mayo, que es de acceso al nosocomio, y mediante pancartas expresaron que se trataba de una cuestión política. Además de la reincorporación del profesional de blanco, piden la instalación de la Unidad de Terapia Intensiva en el hospital.

"Ellos nos dijeron que se le bloqueó su contrato porque salió su vínculo en el Hospital de General Delgado, y una cosa no tiene nada que ver entre sí. Hay otros profesionales que tienen dos contratos por contingencia y no pasa nada, se contrató de vuelta a otros profesionales y solo el de él no se renovó, y es el único caso de bloqueo, por eso pedimos que nuevamente sea contratado", expresó Ana Maldonado, hermana del médico desvinculado.

Por su parte, la directora del Hospital Distrital de Santa Rosa, Karina Aquino, se reunió con los dirigentes de la manifestación y con los familiares, donde les aseguró que han solicitado vía nota que el profesional médico sea reincorporado y que de ninguna manera se trata de una cuestión política.

"Ya se hizo la gestión en su momento, aguardamos respuesta del Ministerio de Salud. Aquí no se involucra la política, acá no hacemos política; hay un reglamento a través del Ministerio de Salud y el doctor no pierde su trabajo, solo su lugar. El año pasado haciendo su práctica hemos pedido por él, se necesitan especialistas, el doctor Maldonado es muy buena persona, pero debe decirles la verdad", señaló Aquino.