Mipymes reclaman veto a la ley del Fogapy y exigen conseguir fondos

La Cámara de Senadores fue ayer blanco de cuestionamientos de los dirigentes del sector de mipymes y también de industriales, luego de haber ratificado su versión del proyecto de modificación de varios artículos de la ley del Fondo de Garantía para las Mipymes (Fogapy) y no habilitar al Ejecutivo la obtención de un crédito de USD 276 millones de dólares con el FMI y otro de USD 60 millones con el Fonplata para ampliar las garantías.

El Ejecutivo tenía previsto disponer de dichos préstamos para capitalizar más el Fogapy, que había recibido USD 100 millones por parte del Gobierno. A esto se sumaron otros USD 100 millones para el fideicomiso para que las cooperativas y financieras desembolsen créditos. Los senadores que bloquearon el endeudamiento sostienen que se puede redireccionar de los 1.600 millones de dólares ya otorgados para enfrentar la pandemia del Covid-19. Bruno Defelippe y Cristian Soda, directivos de la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), adelantaron que solicitarán al Ejecutivo el veto a la ley sancionada por el Senado. El primero dijo que seguirán presionando para que el Fogapy se fortalezca y “vamos a pedir el veto porque no se ampliaron efectivamente los fondos, sino un permiso para que crezca el tamaño (para empresas grandes), pero no hay financiamiento porque no permitieron que se tome la deuda prevista en Diputados”, recalcó. Apuntó que ya hablaron con el Ministerio de Hacienda, donde manifestaron que no es posible redireccionar los fondos no ejecutados por el Ministerio de Salud Pública, debido a que la crisis va a continuar. Indicó que de las 260.000 mipymes formales, casi la mitad iba a recibir los créditos si se ampliaban los fondos. Defelippe insistió en que van a presionar para que se consigan los fondos porque ya no hay tiempo para dar oportunidad financiera a 75.000 mipymes y salvar 400.000 empleos. Por su parte, Sosa señaló que el próximo martes los dirigentes de la Asepy se reunirán con los miembros de la Comisión Bicameral, que también contará con la presencia de la ministra de Industria, Liz Cramer, para dialogar sobre la posibilidad de incluir el proyecto de Diputados sobre el Fogapy en el plan de reactivación económica. DESCONFIANZA. La presidenta de la Asomipymes, Guillermina Imlach, sostuvo que estaban muy molestos por lo que hizo el Senado. “Ahora ya no tenemos a dónde recurrir, salvo que logremos ablandar el corazón de los bancos y las cooperativas, porque con el corte que hicieron nos cerraron las puertas para los créditos”, sentenció. Dijo que los bancos tienen miedo porque no le tienen confianza al Gobierno para poder emitir con rapidez los préstamos. Recordó que la mayoría de las mipymes que están formalizadas no operan con bancos y si la ayuda crediticia no llega “van a tener que cerrar y ser una carga”. Embed



Volpe no vería mal el uso de la reserva monetaria

El titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Gustavo Volpe, consideró una pena que en el Senado se haya desperdiciado una oportunidad de ayudar a las mipymes con el Fogapy. Dijo que al no poder acceder al crédito que se necesitaba para ampliar los fondos, se podría recurrir a la reserva monetaria, como lo habían dicho a principios de marzo, para brindar la garantía estatal a los créditos.

Indicó que se trata de trescientos millones de dólares al solo efecto de dar la garantía del Estado a préstamos que se concederán y luego serán cobrados.”El 14 de marzo habíamos dicho que la reserva monetaria se podría usar. No es que esta plata se va a gastar, es un fondo de garantías. Por qué la reserva no podría servir para esto. No se va a tocar y se estima que en el peor de los casos el veinte por ciento es lo que se podría perder.”, recalcó. Volpe manifestó que la decisión del Senado los deja preocupados porque dejaron sin una herramienta para ayudar a las pequeñas, medianas y grandes empresas. “Al no fortalecer el fondo de garantías es muy poco lo que se tiene. Había cien millones de dólares y ahora hay solo 30 y las grandes no podrán ser atendidas”, enfatizó. Dijo que aún hay margen para endeudamiento.