Minuto de silencio en Diputados crea polémica y genera críticas a Latorre

Inmediatamente tuvo oposición de la diputada liberal Celeste Amarilla, quien calificó el acto como una medida populista y con fines electorales, sobre un tema que sucede en Argentina, un país que, destacó, recibe a niños paraguayos. Manifestó que el minuto de silencio se debería dar por las vidas que se perdieron a causa del Covid, por el deficiente sistema de salud y la falta de educación, o por todo lo que fue robado.

El líder de la bancada de Honor Colorado Basilio Núñez apoyó el pedido de Latorre recordando que la Cámara Baja se había declarado provida.

La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Norma Camacho, pidió dar un tratamiento respetuoso al tema atendiendo a su delicadeza, y no convertir el discurso en manipulación política, ya que no se trata de estar o no de acuerdo con el aborto.

La reacción de Latorre no se demoró y decidió aclarar que no tiene intenciones de ser candidato, con referencia a las versiones que lo ponen como aspirante a intendente.

La polémica obligó a llevar el asunto a votación y la mayoría colorada terminó aprobando el minuto de silencio como un pronunciamiento de la Cámara de Diputados. Medios argentinos y varios referentes dieron destaque al tema.

La diputada del PEN Kattya González se sumó pidiendo un minuto de silencio “por la muerte de la Justicia paraguaya” y por el blanqueo a Óscar González Daher y otros por el caso audios filtrados. Dijo que la Cámara debería levantar su voz de repudio sobre el punto “porque la corrupción mata”, y aludió al Ministerio Público y al Poder Judicial. Núñez respondió que eso sí es querer sacar rédito político y calificó de intromisión al Poder Judicial. Pero fue retrucado por Amarilla, quien aseguró que la injerencia al soberano Congreso de Argentina se dio en realidad cuando se hizo un minuto de silencio contra la legalización del aborto.