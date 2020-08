Ministro Wiens denuncia robo en puesto de peajes y de combustible

El primer hecho está relacionado al Distrito N° 17 Toro Pampa, Departamento de Boquerón, en donde fue identificado y filmado un funcionario del MOPC extrayendo unos litros de combustible, perteneciente a la institución.

“El MOPC maneja un millón de litros de combustible al mes en todo el país, los cuales se distribuyen en los distintos puntos del país. En uno de nuestros distritos, el de Toro Pampa (Boquerón), donde se destinan unos 60 mil litros, verificamos que un funcionario nuestro sustrajo combustible y lo cargaba a otro vehículo. Logramos filmarle y guardamos la prueba”, señaló Carlino Velázquez, viceministro de Administración Financiera del MOPC.

Detalló que el ordeñe de combustible ocurrió el sábado pasado y especificó que no se puede revelar el nombre del funcionario porque el caso está en etapa de investigación. “Consideramos que el perjuicio para este hecho puntual sería mínimo, ya que sería unos 40 litros frente a los 60 mil que maneja el distrito. Pero esto es lo que se ve y queremos investigar a fondo para que esto no se repita y se hallen a los culpables”, dijo.

PEAJE. El segundo hecho está relacionado a la supuesta sustracción de parte de la recaudación del Puesto de Peaje de Remanso, en donde también estaría vinculado un funcionario de la institución.

“Se trata de una denuncia concreta en el Puesto de Remanso sobre un hecho puntual en uno de los once puestos de peaje del MOPC, de sustracción de dinero. No podemos dar más detalles hasta que la Secretaría Anticorrupción investigue y esclarezca el hecho. Como no quisimos manejar esto como algo interno, derivamos el caso a una entidad externa al MOPC”, expresó el viceministro.

Con las denuncias, el funcionario enfatizó que buscan una investigación “transparente, objetiva y profesional”, luego de enviarlas a la Secretaría Anticorrupción “para que investigue los casos, considerados una cuestión seria”.