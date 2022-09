Ministro minimiza pedido del PCC sobre destitución de director

“A mí no me consta ninguna representación, que —según dicen— es del Primer Comando Capital (PCC). Es una misiva que, según dice, proviene del PCC. Requerimos tener la intervención de sus representantes legales. No podemos acusar recibo a una nota que no sabemos de cuál es su origen. No sabemos si en realidad es de un grupo criminal”, dijo.

El ministro de Justicia aseguró que con las últimas requisas que se realizan en las distintas cárceles del país se están dando golpes a los miembros del PCC.

Con relación a las denuncias de supuestas torturas durante las requisas, Olmedo aseguró que existe un protocolo, pero que en el caso de que se compruebe el abuso de autoridad, se dispondrá la intervención de asuntos internos.

“Desde el momento que viene una nota, que no sabemos su origen y nos piden tomar intervención, nosotros no vamos a acusar recibo. Vamos a hacerlo solo si un representante legal de esta facción recurre a los canales legales”, reiteró.

Lea más: Miembros del PCC piden destitución del director de Institutos Penales

Édgar Olmedo sostuvo que, en el caso de comprobarse que la nota proviene del PCC, se verá la forma de brindar mayor seguridad al director de Institutos Penales.

“Vamos a tomar en cuenta la situación y pedir que se refuerce la seguridad del director de Institutos Penales. Si esto es cierto, se debe a los golpes y perjuicios que han recibido”, ratificó.

El ministro de Justicia aseguró que su gestión tiene la intención de seguir con las requisas en las prisiones con el propósito de debilitar a los grupos criminales y desnudar las falencias que puedan existir en los controles penitenciarios.

Lea más: Videos evidencian maltrato a privados de libertad en requisas en la cárcel de CDE

“He dado una orden de seguir con las requisas. Queremos desnudar las falencias del sistema penitenciario, de los mismos agentes y la estructura, con el fin de debilitar a las facciones criminales. Muchos de los celulares que hemos incautado han sido peritados. Hemos frustrado fugas que se planearon”, afirmó.

Édgar Olmedo adelantó que conversará esta semana con el presidente de la República, al cual le informará sobre sus gestiones y, nuevamente, pondrá su cargo a disposición. Afirmó que una vez que habilite al menos un nuevo penal, renunciará a su cargo.

Fuertes críticas contra el ministro

El abogado y analista de seguridad, Jorge Rolón Luna, también en comunicación con radio Monumental 1080 AM, aseguró que el sistema penitenciario está fuera de control. “Lo que se había avanzado en otras gestiones se fue a la basura”, dijo.

Con relación a Édgar Olmedo, el abogado señaló que este debería ser destituido por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por priorizar su campaña electoral.

“Tenemos a una persona que no entiende su función y es improvisada, que está más ocupado en su campaña política. Este señor está poniendo en peligro la seguridad de la población paraguaya”, advirtió.

Lea también: Incautan armas blancas y drogas en Tacumbú y cárcel de CDE

Jorge Rolón Luna manifestó que “lo más jodido” es que los grupos criminales dominan las cárceles y estas facciones tienen contactos externos que atentan contra funcionarios penitenciarios, entre otros.

“Los grupos criminales dominan las cárceles. Todo lo que se hizo y se pensaba hacer fue destruido. Muchos de los funcionarios implicados en la fuga del PCC están siendo nuevamente incorporados. Están metiendo a operadores políticos. Reciclan a personas involucradas en corrupción”, puntualizó.

El abogado aseguró que el ministro de Justicia “está jugando con fuego”. “No es racional que alguien que se candidata, ocupe un cargo tan importante como el de dirigir las cárceles”, especificó Rolón Luna.