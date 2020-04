Ministro asegura que los controles no se relajaron

El ministro del Interior Euclides Acevedo, manifestó que no existe ningún relajamiento de las disposiciones sanitarias y aseguró que los controles incluso son más rígidos, tanto en el tránsito como en los protocolos con el fin de mitigar la expansión del Covid-19.

“A propósito de la cuarentena, el Gobierno hace saber que no hay ningún relajamiento de la cuarentena sanitaria, para nada, al contrario. Hay mayor rigidez por la obligatoriedad de usar tapabocas, la obligatoriedad de usarlos en los súper o en los transportes públicos y el control vehicular”, manifestó el titular del Ministerio del Interior.

Acevedo reconoció sin embargo, que el nuevo decreto ha establecido nuevas medidas con el fin de buscar una mayor armonía para que la cuarentena se cumpla, y apeló a la conciencia ciudadana.

“El Gobierno también tiene que dar una cuota de responsabilidad, confía en la adultez de los ciudadanos. Hay una cuota de confianza en la ciudadanía. Todos estamos en el ensayo de tener una mayor armonía para que la cuarentena se cumpla a rajatabla. Al ver la televisión o acceder a informaciones del exterior nos estamos dando cuenta de las consecuencias de la imprevisión, de las consecuencias de la no creencia en la magnitud del drama, por eso hacemos un llamado a la conciencia de la ciudadanía”, indicó.

Guerra. El secretario de Estado advirtió que aún se tendrán momentos difíciles y por ende, los controles serán aún más estrictos.

“No nos olvidemos que estamos en crisis, estamos en guerra y la gente hace concesiones que esperemos que sean voluntarias, no coercitivas. Lo que buscamos no es el sometimiento, sino lo que buscamos es el compromiso por la vía del conocimiento compartido”, acotó.

Acevedo expresó además que los que están exceptuados de las medidas restrictivas tienen libre tránsito todavía. En cambio, los que no, tienen que ceñirse a la circulación conforme a la terminación de su número de chapa. Pidió que la persona que no se ajusta a la disposición hoy no vaya al supermercado, que espere hasta mañana.

“Lo que pedimos es que aprendamos a administrar nuestros recursos familiares. Vamos a tener que cambiar de hábito”, expresó.

Señaló que será pertinente extender la cuarentena sanitaria hasta finales de abril, solamente si es que el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, así lo considera.