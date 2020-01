Ministra de Deportes afirma que caso FPTM sigue en stand by

La ministra de Deportes, Fátima Morales, salió al paso respecto a la publicación que salió en la edición de ayer del diario Última Hora. “La publicación no se ajusta a la realidad. Nosotros hemos recibido una notificación de la magistrada Myriam Cristaldo para que se aclare el proceso eleccionario, un recurso de aclaratoria y mientras que eso no se sustancie, todo continuará en stand by”, expresó respecto a la asamblea general ordinaria de la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa (FPTM), que se realizó el viernes 6 de diciembre que dejó como ganador a la lista liderada por Eduardo Chenú Vargas .

“Además nosotros no hemos faltado con la Ley del Deporte; esa resolución se tomó en la Justicia Electoral”.

Más adelante, la ministra expresó: “En su momento la Secretaría Nacional de Deportes va a apelar ese proceso, porque dos clubes que no están reconocidos han participado del proceso eleccionario”. Luego añadió: “Siempre que se hagan bien las cosas, quién sea el presidente, que cumpla con todo el proceso y sea bienvenido” En otra parte, añadió: “Nosotros ya hemos acudido a la Procuraduría General, porque la SND no tiene personería jurídica; ya hemos remitido todos los antecedentes. No vamos a permitir que se sobrepase sobre la Ley del Deporte.