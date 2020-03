Minga Porã se moviliza y recupera a los médicos para el hospital local

“No podemos permitir ningún traslado, que vengan más médicos, pero que los rubros se queden en nuestro municipio ese fue nuestro reclamo”, refirió el intendente municipal Clementino Portillo. Dijo que no tiene reparos si el mismo médico pidió su traslado, en lo que no están de acuerdo es en quedarse sin profesionales de blanco, para cubrir la demanda de atención medica de la comunidad. “El que quiere irse no le podemos atajar, pero lo que nosotros reclamos es nuestro rubro. Vinimos para quedarnos acá frente a la oficina del director hasta encontrar una solución”.

Mencionó que la comunidad luchó por mucho tiempo para contar con profesionales médico en el Centro de Salud local. “Nos sentimos robados, cuando se trasladó la médica a Hernandarias. Tras la conversación con el director, vamos a firmar un acuerdo. Porque ya perdimos un odontólogo y un vehículo”.

“Decidimos cerrar ruta si no teníamos respuesta, pero gracias a la buena predisposición del director estamos logrando que ya desde mañana (hoy) vamos a tener de nuevo un médico cubriendo. Agradezco el acompañamiento de las organizaciones sociales y creemos que se va a cumplir con nosotros y toda la comunidad”, insistió. Recordó que después de muchas luchas se logró ampliar y elevar a la categoría del Hospital y ampliar las coberturas. Antes la gente no podía enfermarse de noche y los fines de semana. Hoy el servicio es durante las 24 horas. Pero ahora tropiezan con el problema de la falta de médicos. Hace tres meses que tienen cobertura los fines de semana. Ahora se espera recuperar el servicio los jueves y viernes y los fines de semana. “Firmamos un acuerdo, la lucha continua para poder recuperar todo”, sostuvo el jefe comunal.

Desde hoy se espera un médico que atenderá los jueves y viernes hasta que se nombre a uno definitivo, que se espera se concrete para el 15 de marzo.

PIDIÓ TRASLADO. Por su parte el médico Hugo Kunzle, director de la Décima Región Sanitaria explicó que sí efectivamente se dio el traslado de un profesional médico de Minga Porã a otro municipio. Dijo que la profesional, la doctora Ruth Noemí Chamorro, hace mucho tiene gestionó su traslado, hecho que finalmente se dio.

“Para realmente es una situación bastante difícil cuando por cuestiones de salud o otra índole van solicitando el ser trasladado cerca de su domicilio. Se presentó este problema y venimos hablando con el intendente y los demás miembros de la comunidad, sobre y otros inconvenientes que se tiene con relación a salud”, refirió.

“Nos comunicamos con el doctor Juan Carlos Portillo, el es director general de redes y servicios de Ministerio de Salud, encargado de todos los hospitales a nivel nacional y tenemos el compromiso firme de reponer cuanto antes posible reponer el médico en la ciudad de Minga Porã”, añadió.