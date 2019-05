Millonario bono de gobierno de Cartes no alcanzó para recuperar INC, dice titular

El millonario bono soberano que fue destinado a la recuperación de la Industria Nacional del Cemento (INC) durante el gobierno de Horacio Cartes no fue suficiente para reflotar de la crisis, refirió el presidente de la institución, Javier María Rodríguez, quien detalló que se invirtieron USD 76 millones de ese préstamo y aún queda una parte a utilizar, en un contrato con la empresa proveedora de repuestos, que debe ser regularizado, ya que no se está operando correctamente.