Millonaria apuesta

Los términos de la operación con Dínamo, dueño de la ficha, será de la compra del 50% del pase por la cifra de USD 5.000.000, una de las más altas del fútbol paraguayo, pagadero en 4 cuotas. Al Derlis se lo aguardaba en la madrugada de este viernes.

AGRADECIDO. En su cuenta de Instagram, Derlis se despidió ayer del Santos: “Muchas gracias por la amabilidad y el apoyo que tuve durante ese tiempo. Mi carrera continúa, pero mi apoyo a Santos también. Para mis amigos que se quedan y para esta multitud tan querida, adelante, Santos. Muchas gracias”.

PEDIDO. Tras la confirmación el presidente del Olimpia, Marco Trovato, remarcó el proyecto de captación de socios, compartiendo en Twitter: “Ahora necesitamos de todos los olimpistas. Juntos peleemos todo. ¡¡¡Lleguemos a 40.000 socios esta semana. Nada es imposible para el club Olimpia!!!”. Esta es la segunda gran apuesta de Trovato que en la pasada temporada adquirió el pase de Alejandro Silva por 4 millones de dólares.

PERFILA EL 11. Daniel Garnero no confirmó ayer el once para visitar mañana a Guaraní (20.15). Pero sería con Aguilar, Otálvaro, Leguizamón y Torres; Silva, Domingo, Ortiz y Recalde; Montenegro y Santa Cruz. Tabaré Viudez arrancó de titular pero se retiró lesionado y Camacho no activó en el campo.

Las cifras

14.000.000 de dólares fue el monto que pagó el Dínamo de Ucrania al Basilea de Suecia por Derlis en 2015.

103 PJ por torneos locales en Paraguay suma Derlis.

20 partidos con Olimpia (Apertura 2014), todos de titular, completó los 90 minutos en 16 juegos, sumó 1.749 minutos.

31 goles lleva a nivel local.

9 con Olimpia (fue el goleador de Olimpia en el Apertura 2014).

09/12/2009 fue su debut en Primera en Rubio Ñu, victoria sobre el 12 de Octubre por 2 a 1 en La Arboleda, 22ª fecha del Clausura. DT de Rubio Ñu: Francisco Arce, hoy en Cerro Porteño.

14 goles fue su máxima producción goleadora; en el 2013 en Guaraní (2 en el Apertura y 12 en el Clausura). En el Clausura 2013 con 12 goles fue el goleador de Guaraní y el 2° mayor del torneo detrás de Rodrigo López (17 goles).