Militares despliegan patrullaje y hablan de guerra contra el virus

Las Fuerzas Armadas comenzaron a patrullar desde anoche en cooperación con la Policía Nacional para hacer cumplir la restricción de la circulación de vehículos y personas como modo de prevención para evitar la propagación del coronavirus.

El ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, informó que por disposición del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se estableció el nuevo mecanismo de control. El anuncio se realizó en Defensa tras la reunión con el presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y la ministra de Justicia, Cecilia Pérez. La idea es coordinar tareas que realiza la Policía y las FFAA. Aquella persona que incumpla la disposición presidencial será detenida y demorada en una comisaría para que luego intervenga la Fiscalía. Soto Estigarribia sostuvo que el Gobierno está poniendo todo el esfuerzo para la protección de la vida de la población. “En ese afán de construir una conciencia colectiva se ha tomado varias medidas sanitarias y se ha dictado el decreto de emergencia sanitaria, se ha hecho publicidad con relación a los cuidados que deben tener cada ciudadano de manera a cooperar en esta campaña de mitigar el coronavirus”, aseveró. Sostuvo que todos somos responsables y que de nada servirá que el Gobierno tome todas las medidas necesarias sin la cooperación de la ciudadanía. “Esto es prácticamente una guerra. Una guerra contra el coronavirus. Una enfermedad que causa graves daños en todo el mundo contra la salud de la población y la economía de un Estado”, significó el ministro de Defensa. Viejos tiempos El empleo de las Fuerzas Armadas no debe considerarse como la vuelta a los viejos tiempos, remarcó el ministro Soto Estigarribia, saliendo al paso de las críticas de algunos sectores que recuerdan que estamos viviendo una especie de toque de queda que se daba durante la época de la dictadura stronista. “Es lo contrario. Es para colaborar porque están saliendo para preservar la salud de la población. Eso es lo que se quiere”, significó. zona seca Con relación a la situación de la frontera seca como es el caso de Pedro Juan Caballero (Amambay) con Ponta Porã (Brasil), el ministro de Defensa señaló que es una longitud extensa y hubo cierre de frontera para evitar el ingreso de extranjeros al país. “Las FFAA en todos los puestos de paso fronterizo también están cubriendo. De los 27 puestos de pasos fronterizos que fueron clausurados, quedaron 13 y se está ejerciendo un control adecuado para evitar el ingreso de personas que no sean connacionales o diplomáticos”, significó. Sentenció que los efectivos militares están patrullando Pedro Juan Caballero que es una zona complicada porque en frente hay una ciudad “donde no se están tomando las medidas restrictivas” que está asumiendo Paraguay. Ante cualquier tipo de abusos que puedan cometer las fuerzas públicas, el ministro de Defensa sostuvo que los efectivos militares tienen conocimiento acabado del respeto a los derechos humanos y “fundamentalmente en todas sus intervenciones es lo primero que cuidan”. “No hay que temer a eso y no se va realizar ninguna acción con relación a violación”, aseguró.



nueva amenaza a la salud



operativo . Ejecutivo amplía restricción de personas y saca a los militares a las calles.



frontera seca. Efectivos realizan operativos de control en la zona de Pedro Juan Caballero.



Informan que hubo dos demorados

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, y el comandante interino de la Policía, Luis Ignacio Arias, informaron al presidente de la República sobre el resultado del primer operativo realizado para restringir la circulación de personas y vehículos.

El comisario principal Arias señaló que el pueblo paraguayo es disciplinado y cumplió con la disposición. Sostuvo que registraron pocos incidentes y hubo 95 por ciento de acatamiento de la medida que restringe la circulación de personas y vehículos en el horario establecido entre las 20:00 hasta las 04:00 de la mañana.

El incidente se produjo en la ciudad de Luque y se procedió a comunicar a las unidades fiscales respectivas.

“No pasó a mayores. Seguiremos con esta lucha. Nuestros compañeros de trabajo de las Fuerzas Armadas nos va a acompañar con vehículos para que la gente que trabaja pueda llegar a sus casas sin inconvenientes”, remarcó el comandante interino.

Reiteraron que las patrulleras de la Policía están disponibles para aquellos trabajadores que necesiten. Sin embargo, hubo un inconveniente con una enfermera, quien salió de su trabajo y necesitó ser trasladada y le negaron.



Esto es prácticamente una guerra. Una guerra contra el coronavirus. Una enfermedad que causa graves daños.

Bernardino S. Estigarribia