Miedo a las vacunas: "Es terrible la desinformación", dice médico

Las vacunas contra el coronavirus aún no llegan y aún falta para que la población de riesgo pueda inmunizarse, sin embargo, muchos adultos y adultos mayores vienen manifestando que no se aplicarán ninguno de los biológicos por miedo a las supuestas reacciones alérgicas y muertes que las fake news les adjudican.

En redes sociales, en grupos de WhatsApp hay quienes ya dicen no y esta situación es preocupante. Gustavo Berni, médico residente en Liverpool, Inglaterra -y quien fuera conocido humorista, integrante del grupo Ab Ovo- fue uno de los primeros paraguayos en recibir la vacuna, específicamente la de Pfizer, en diciembre pasado y cuenta su experiencia en el país europeo: ‘’Hasta el momento no murió nadie. Reacciones alérgicas no vi hasta ahora. Ese era el temor con Pfizer’’.

Sobre el anunciado rechazo a la vacuna comenta que a la gente le encanta inventar historias, que hay tantas que uno se pregunta a quién se le habrá ocurrido porque están tan bien elaboradas, vendiendo la seudociencia como ciencia. ‘‘No vale la pena responder a las afirmaciones. Soy consciente de que la ciencia no impresiona mucho, pero está ahí, está avanzando muchísimo y lo vemos en momento histórico, es inverosímil”.

Explica que los inmunizantes fueron producidos en un tiempo récord por el avance tecnológico y científico, por la gran inversión y no existe tal cosa de que se saltaron las fases, más bien se acortaron los plazos, la burocracia y en el sentido de investigación nunca antes tantas personas se presentaron como voluntarios para los ensayos clínicos. ‘‘Fue más rápido, la gente formó fila… eso fue favorable para acelerar la vacuna. En todo el mundo. No solo aquí (Inglaterra) sino en otros países porque la gente quiso ayudar’’, indica Berni resaltando el papel de los medios de comunicación a la hora de informar, educar y crear conciencia sobre esto.

‘‘La tavy na ñandejukái pero ñande guereko asy’’, dice el refrán y el doctor Berni señala que en ‘’este caso la tavy te va a matar a vos y a toda tu familia’’ por lo que en estas circunstancias la vacunación contra el Sars-CoV-2 ‘‘es una revolución que hay que hacer’’.

Sostiene que la mayoría de la población se tiene que vacunar, ya sea con la Sputnik V (Rusa), Aztraseneca (Oxford), Pfizer-BioNTech (Estados Unidos/Alemania), Sinovac (China). ‘‘La ventaja es que llegaron a la misma conclusión por diferentes rutas. Incluso la rusa se estudia combinar con la de Oxford”.

Según Berni hay que erradicar el virus, pero la cuestión de desinformación es terrible porque no solo batallamos contra un virus, contra el tiempo. ‘’Hay que vacunarle a todo el mundo antes de que el virus mute lo suficiente para escaparse de la vacuna, aunque con estos avances el biológico se va a producir aún mucho más rápido. Y los detractores ahora van estar más preocupados.

Reacciones

Sobre las reacciones al aplicarse el biológico, el médico señala -según lo que pudo escuchar manifestar a los pacientes- que duele un poco en el lugar de la inyección, es un dolor muscular que dura unas cuatro horas. Puede ser también que una persona tenga un poco de fatiga al día siguiente y que a los alérgicos les puede dar un escozor en la zona aplicada. De igual manera en los hospitales de Inglaterra tienen preparados el desfibrilador y la adrenalina si hay reacciones alérgicas tras 15 minutos del procedimiento. Hasta el momento no se reportó nada.

En Gran Bretaña ya llegaron a inmunizar a 10 millones de personas y se espera llegar a los 15 millones para la mitad de febrero. Hasta el inicio de la vacunación este país registraba 100 mil muertes y la cifra disminuyó bastante, registrándose 10.000 decesos.

El Dr. Berni indicó que la gente se vacuna porque no quiere más quedarse en casa, quiere encontrarse con su familia, volver a su rutina. ‘‘Empezamos la campaña de vacunación con los mayores de 80 años, algunos en muy buen estado llegaron a los hospitales. Salieron de sus casas después de meses, muy temerosos del virus. Recuerdo que una octogenaria dijo que nunca se puso la vacuna contra la influenza y ahora está inmunizada contra el coronavirus’’, destaca el médico que reside hace más de 20 años en el Reino Unido.