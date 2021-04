“Mi sed de crear es inagotable; si pudiera, haría un disco cada mes”

Ledesma deja volar su creatividad y sin abandonar sus raíces folclóricas, del Paraguay y Latinoamérica. En esta ocasión, apuesta en sus composiciones por géneros, como el jazz latino, el rock, el flamenco, entre otros.

“En este disco desarrollo varios géneros musicales que hacen parte de mis influencias; todos estos ingredientes ya formaban parte de mí desde hace tiempo, pero esta vez los asumí con convicción, y tuve la suerte de contar con extraordinarios músicos”, comenta Ismael.

Ledesma afirma que este nuevo disco, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, “significa mucho” debido que, “por primera vez” pudo contar con la colaboración de una gran variedad de artistas, de diferentes géneros musicales y distintas edades.

“Fue una mezcla de músicos experimentados, con quienes ya trabajé en discos anteriores, y otros muy jóvenes, como la cantante I’n Tissar Maatig o Clovis Gehin que aportan al disco aire fresco. Este disco me permite aprender aún más y escuchar nuevas ideas que aportan esta nueva generación”, señala.

Entre otros, participan en el material artistas internacionales como Jean Louis Cortes y Clovis Gehin, en guitarras desde Francia; Celso Duarte (Cuatro) desde México; Paula Rodríguez, contrabajo y bajo, desde Paraguay, y Toups Bebey (saxo), desde Costa de Marfil.

“También pude contar con la ayuda del paraguayo Mario Rodríguez, especialista en Jazz fusión, que reside en los Estados Unidos desde hace décadas; él se ocupó de la producción y arreglos de Normandía, tema que, además, cuenta con la participación de Oswal González, baterista paraguayo residente en Singapur”, agrega Ismael.

INSPIRACIÓN. El disco ofrece 11 temas creados por Ledesma; Arpa caliente, Alabanza, Soñando de Gibraltar, Normandía, Arpa Galáctica, De Paraguay a Venezuela, Caminando por Areguá, Melancolía, Dedos nerviosos, entre otros.

“Todos los temas tienen su historia; Caminando por Areguá, es el primer tema compuesto en época de confinamiento; nació en Paraguay, el año pasado, cuando estuve confinado en esa ciudad durante dos meses; De Paraguay a Venezuela, es como un homenaje del arpa paraguaya al arpa venezolana, por ser nuestros países los principales centros del arpa en América del Sur; Dedos nerviosos lo compuse un día de rabia y frustración por no poder volver a los escenarios por culpa de la pandemia, en tanto que el tema Alabanza, con la voz de I’n Tissar Maatig, es una oración por el mundo y sus habitantes, para liberarnos de esta enorme crisis que vivimos todos”, explica Ismael sobre algunas de las composiciones.

EVOLUCIÓN. Ismael Ledesma, que cuenta con otros discos en su historial, asegura que transita en una evolución creativa constante. “Mi evolución creativa es permanente, tengo tantas ideas que no se si tendré tiempo de realizarlas todas. Mi sed de crear es inagotable, si pudiera realizaría disco un disco cada mes”, expresa, al tiempo de agregar que este disco fue como un “bálsamo” para su vida artística.

“Esta disco es y fue como un bálsamo que me permitió concentrarme en la creación durante todo este año difícil que vamos pasando. Me hizo bien, me ayudó a probar mi capacidad de adaptación en tiempos difíciles, a no deprimirme y decaer, seguir creyendo en lo que sé hacer y amo, que es la música”.

Finalmente, el arpista nacido en Lambaré, instó a los compatriotas a “seguir creyendo en su potencial; siendo racionales y realistas, manteniendo los valores y principios de gente de bien, de esa gente buena que somos como pueblo”.