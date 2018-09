Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño, anunció ayer que no llamará a asamblea extraordinaria para modificar los estatutos del club, buscando una nueva reelección.

Aseguró que a fin de año culmina su presidencia y adelantó que la actual directiva presentará un candidato en las elecciones de diciembre próximo. “No vamos a llamar a asamblea extraordinaria.

Mi ciclo terminó, en la historia va a quedar todo lo que hicimos”, expresó el titular azulgrana en conferencia de prensa.

“Juntar 400 firmas para ser de nuevo presidente es más que factible; sin embargo, creo que una rotación es importante, no estoy desgastado.

Este proyecto recién empieza, soy cerrista de corazón y seguiré apoyando”, agregó.

MUCHAS INVERSIONES. Zapag, que tiene como mayor logro la construcción del imponente estadio, señaló: “Siempre hemos invertido en grandes planteles. Cerro creció en todo y traspasó fronteras. Lo que hemos construido lo defenderemos con uñas y garras”.

“El club tiene un costo muy alto. Solo vendimos a un jugador en este año y eso es poco. Nosotros no somos dueños del club, es de los socios y de los hinchas”, dijo.

“Todo lo que hemos hecho lo vamos a cuidar. Vamos a proyectar una nueva comisión directiva donde no seré presidente, puedo ser secretario o algo así. En 10 o 12 días saldrá el nombre del candidato a la presidencia”, concluyó.

Opositor lanza su candidatura

Lucio Maldonado, exitoso empresario, oficializará hoy su candidatura con miras a las elecciones de diciembre, donde el club Cerro Porteño, elegirá a un nuevo presidente, que reemplazará a Zapag (completará su tercer mandato).

El evento se desarrollará en el Hotel Bourbon, desde las 18.00.

En principio se mencionó que tendría el apoyo de la familia Pettengill y de José Luis Chilavert, pero los involucrados negaron que apoyen este proyecto.

“Quiero reivindicarme”

Víctor Topo Cáceres completó noventa minutos contra Luqueño y fue la primera vez que pudo iniciar y terminar un juego desde que fichó por Cerro. En comunicación con la 1080 AM señaló que por ahora su mayor objetivo es reivindicarse con Cerro.“Hoy día no estoy pensando en la Selección. Por ahora quiero reivindicarme con Cerro. Hasta ahora no pude desarrollar todo lo que puedo dar”, expresó.“En la Selección hay muchos volantes que están jugando afuera y llegarán con una mejor edad al mundial”, dijo ante la posibilidad de alguna convocatoria. Sobre su rendimiento explicó: “Termino muy cansado los partidos, porque dejo todo en la cancha. Pasa mucho por mí la pelota, así fue como en el segundo tiempo perdí algunos balones por el cansancio”.