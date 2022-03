"Mi candidatura no es testimonial y la ANR va a caer por su propio peso"

La diputada Kattya González busca ser la primera mujer paraguaya que ocupe el sillón presidencial y asegura estar preparada para ello. En la sala de su casa, donde estaba redactando la última parte del libelo acusatorio contra la fiscala general, Sandra Quiñónez, nos habló de sus planes, de la concertación y con la verborragia que la caracteriza, aseguró que “vivimos en una narcocleptocracia” de la ANR.

–¿Qué la impulsó o la convenció a pelear para buscar la presidencia del país?

–Este camino de la toma de decisión fue largo. Se analizaron muchas variables, combinaciones que se tienen que dar para un momento en que la mujer cobra un protagonismo importante. La mujer paraguaya ha sido muy importante a lo largo de la historia, en la época de pos-guerra, y después de esta pandemia, que es absolutamente similar a una guerra, que una mujer asuma esta decisión significa muchísimo. Me motiva el hecho de que podemos ser aportantes en la reconstrucción del Paraguay pospandemia. Todas las instituciones están inficionadas por el crimen organizado. Vemos en la otra vereda un modelo de Estado que se tiene que morir, que ya no aguanta más, que no ofrece ninguna alternativa, y queremos ser esa voz, más allá de que esta candidatura se plantea en el marco de la unidad de la oposición y tenemos que ir unidos.

–¿No es simplemente testimonial su candidatura?

–Nos presentamos el 19 de marzo en Ciudad del Este (CDE) con un equipo político que hace de soporte. Esta no es una candidatura testimonial, es una candidatura que tiene un equipo político que está integrado no solamente por personas que fueron disruptores en un lugar del país, como es el equipo de Miguel Prieto. El movimiento Yo Creo, junto al PEN (Partido Encuentro Nacional) abordan este proyecto convencidos de que tenemos que barrer con los escombros de la política. Y CDE lo pudo hacer porque interpretó el sentimiento político de muchísima gente cansada de los robos, saqueos, pero también con una plataforma positiva que era clara, administrar con transparencia los impuestos de los contribuyentes, supo aglutinar a los jóvenes.

–¿Cómo plantearía una lucha electoral contra la ANR mirando todo el aparato que posee?

–La ANR va a caer en el 2023 por su propio peso y la ciudadanía va a posibilitar eso. Hay más de un millón quinientos mil jóvenes, podrán comprar a algunos, pero no nos pueden comprar a todos. Podrán comprar con ese dinero malhabido que es el dinero del sufrimiento de una mamá que tiene un hijo adicto, del sufrimiento de trabajadores, porque ese es el dinero del narcotráfico. Y van a poder comprar a muchos porque está lejos de pensarse que sorteen esa práctica perversa que mantiene a esa cúpula y claque de la ANR. Van a seguir teniendo narcodiputados, narcosenadores, porque ellos son los que alimentan su sistema electoral, pero nosotros tenemos la fuerza, la convicción y la certeza de que la democracia es alternancia y si Paraguay no alterna estamos cada vez más a las puertas de un Estado fallido.

–¿Cómo se logrará la unidad en la oposición cuando lo que se ve es una atomización enorme a solo un año de las elecciones?

–No hace falta que sea una unidad granítica. Siempre van a haber satélites y los satélites se van a ir viendo a lo largo del tiempo con su propio discurso, por sus propias decisiones, pero cuando el sentimiento colectivo se interpreta y el entusiasmo de la juventud se encamine, Paraguay puede ganar. Hay muchos colorados que están cansados de sus escombros. Por eso es importante que la oposición se ponga de acuerdo. El PLRA es un soporte muy importante sobre todo en el control electoral, pero acá se tiene que llegar a un acuerdo, porque si vamos a unas internas la lógica te dice que la estructura te va a ganar. Hay que ir a un mecanismo democrático, participativo, que lleve al mejor posicionado a encabezar la concertación en el 2023.

–En las calles se siente un hastío ciudadano hacia los mismos de siempre. ¿Sobre qué bases considera que se debe lograr la unidad?

–Tiene que haber madurez. A veces nos miden mucho los medios y la gente espejándonos en las internas coloradas y cómo ellos se abrazan.

Pero, ¿a qué costo se abrazan? Ellos no tienen principios, ellos tienen negocios, y su negocio es el Estado paraguayo y mantener al crimen organizado. Esto requiere mucha madurez y diálogo, pero ese abrazo se va a dar con las propuestas. Son las propuestas las que nos deben unir. Porque ya sabemos cómo nos hemos enfrentado muchos actores de la oposición a esta narcocleptocracia que nos gobierna.

–¿Y cómo están las conversaciones? El último en oficializar su postulación es Martín Burt, con quien suman como 8 candidatos.

–Hay que guiarse por el calendario electoral. Este todavía no es el momento electoral de sentarnos a conversar en serio. Este es el momento en el que cada candidato que crea que es merecedor del sillón presidencial gane musculatura, se contacte con la gente.

–Y en medio del ajetreo proselitista la agenda está marcada por el juicio político a la fiscala general del Estado. ¿Cree que avanzarán con ese proceso?

–Ampliamos el libelo acusatorio. Son muy graves las dos causales que agregamos. Creemos que más allá de los votos hemos hecho pedagogía ciudadana, hemos explicado en trece causales que cuando usamos la herramienta del juicio político debe ser al revés, nos acostumbraron primero a tener los votos y después se presenta cualquier mamotreto. Ahora hay que ver por qué no votan. La fiscala general no aprendió nada, su antecesor (Javier Díaz Verón) está preso. Él era un operador nato. Sandra debió hacer las cosas diferente. Ha utilizado la información penalmente relevante para perseguir a quien ella considera que es conveniente a sus intereses políticos. Pero los votos están y cada vez son más, la desesperación de ellos es absoluta. El voto va a ser cabeza a cabeza.

–¿Qué debe hacerse ante la sociedad comprobada entre narcos y políticos?

–El nivel de infiltración llegó demasiado lejos. Pero esta gran polvareda colorada que hoy está revolucionando toda la sociedad es buena. Está saltando a la luz lo que realmente significa el Paraguay que tiene que morir. La narcopolítica en el Congreso hace mucho daño. Queremos impulsar la reforma de las 7 leyes que hacen a la Policía, las FFAA, la refuncionalización de la participación de nuestras FFAA en tiempos de paz, porque hoy vemos cómo determinados sectores de nuestras FFAA están estructurados para proteger al contrabando.

–Hay una nueva mayoría en Diputados donde ustedes se aliaron con los colorados oficialistas. ¿No es una contradicción?

–Son alianzas coyunturales. Si es que nosotros vamos a mantener una posición purista, no vamos a hacer nada, porque ellos son 42. Podemos quedarnos 5 años plagueándonos. Debemos tener cierta flexibilidad en el diálogo para establecer acuerdos que vayan socavando el poder político que hoy pretende concentrarse y desbalancear todo. Seguimos criticando la gestión de Mario Abdo. Somos conscientes de la situación, pero tenemos que tener suficiente estómago.

–¿Existe diferencia entre cartistas y velazquistas?

–El modus operandi de la claque colorada es absolutamente similar. Ellos creen y confunden sus intereses personales con el Estado, se mimetizan con el Estado. Creen que son dueños de la cosa pública. Existen en los dos bandos narcopolíticos y narcosenadores y narcoministros. Actúan en su comportamiento político financiado con el crimen organizado. Diferencias sustanciales no existen entre ambos grupos. Sí existe un proyecto político más peligroso que el otro, que es el avance de un totalitarismo, el que desprecia a la democracia porque cree que es patrón y dueño..

Los colorados no tienen principios, ellos tienen negocios, su negocio es el Estado y mantener al crimen organizado.

Los dos mejores posicionados de la oposición deben encabezar la chapa para el 2023; debemos ponernos de acuerdo.