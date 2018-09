Metrobús: Preparan un cronograma “creíble” para avance de las obras

Indicó que en este cronograma se incluirán previsiones ante problemas que puedan surgir en torno a la obra.

“Estamos teniendo el máximo cuidado para tratar de que en el cronograma se recojan todos los problemas que puedan surgir en la construcción de la obra”, manifestó Stark a Última Hora. “(...) que no pase de vuelta que tengamos un cronograma que no se pueda cumplir”, añadió.

Se prevé que las obras del tramo 3 –Fernando de la Mora y parte de San Lorenzo–, en lo que hace al pavimento, concluyan para el mes de diciembre.

Negociación. Por otra parte, Stark mencionó que las negociaciones con la firma Mota Engil, que ejecuta la demorada obra del corredor central del Metrobús, continúan y que culminarán el próximo 19 de octubre.

“(...) estamos negociando con Mota Engil para ver la forma de seguir, pero obviamente, en el marco de la negociación están todas las opciones puestas sobre la mesa. Como estamos revisando todo el contrato con ellos; ellos también están dando sus puntos de vista y nosotros también, están sobre las mesas todas las opciones”, expresó el funcionario al ser consultado sobre la posibilidad de que se dé por terminado el contrato con la mencionada constructora, una vez culminadas las obras en Fernando de la Mora. No obstante, dijo que esa es una opción que por ahora considera remota.

Estudio. Sobre el pedido de frentistas de Fernando de la Mora y San Lorenzo, afectados por las obras del Metrobús, de que se realice un estudio de factibilidad sobre la posibilidad de modificar la ubicación de las paradas, dijo que en principio los técnicos consideran que las mismas no pueden ser cambiadas del medio. “(...) Es difícil cambiar por el hecho de que el carril tiene que ser exclusivo y si ponemos hacia el costado no se va a poder ingresar más a los negocios, no se va a poder más ingresar a los estacionamientos, pero estamos mirando las opciones”, indicó.

Con respecto al pedido de frentistas de la zona del Mercado 4, de que se modifique el itinerario del Metrobús, dijo que en lo que respecta a esta zona se está en etapa de diseño y el itinerario se está analizando con los técnicos.