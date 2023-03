Metrobús: Piden que acumulen las denuncias contra fiscales

El abogado critica la falta de impulso en el caso y que casi cinco años después de realizada la denuncia, no existen imputados ni desestimación.

Luego, el 11 de marzo, representantes del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) llevaron hasta el Ministerio Público una nota dirigida al nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, pidiendo que urgente investigue la causa del Metrobús.

En la ocasión dijeron que los fiscales que intervinieron en el caso deben ser indagados.

EL CASO. La denuncia por el fallido Metrobús se hizo en mayo del 2018, contra el ex ministro del Ministerio de Obras (MOPC) Ramón Jiménez Gaona; la ex viceministra de Finanzas Marta Benítez; y el ex representante del Banco Interamericano (BID) en Paraguay Eduardo Almeida, además del ex jefe de Gabinete de Obras, Esteban Sarubbi.