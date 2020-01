Merlini será el último refuerzo

Merlini renovó su contrato con el club argentino y decidió tener su primera experiencia internacional. Llega a la Toldería en un préstamo sin costo y su opción de compra será por 600 mil dólares.

ERROR GRAVE. Ayer se dio a conocer que la dirigencia de Guaraní realizó un grave error al confeccionar la lista de jugadores para la Copa Libertadores.

En voz del mismo Rodrigo Fernández Cedrés, en contacto con El Extra de Fútbol a lo Grande (por Radio Monumental), apuntó que se equivocaron e inscribieron a Roberto Fernández (seleccionado Sub 23) en vez de a él. “Ahora me enteré que no me pusieron en la lista. Supuestamente se confundieron”, expresó

El plantel viaja hoy a las 17.00 a Santa Cruz de la Sierra, para volar el miércoles a Oruro para medir desde las 19.15 al San José.