Merlini: “Es una meta ganar la Libertadores”

Merlini colocó con sus goles a Libertad en la cúspide del Apertura 2021, con 18 puntos y con un partido pendiente a ser regularizado el próximo 28 ante Guaraní.

El argentino marcó su primer doblete en el fútbol paraguayo y dejó sus emociones en diálogo en Fútbol a lo Grande: "Sacamos un muy buen resultado, en un partido difícil, encontramos el funcionamiento del equipo".

Consultado sobre los sistemas de juego de los entrenadores Gustavo Costas y Daniel Garnero, en los dos equipos donde jugó en Paraguay dijo: "Con Gustavo Costas jugábamos más vertical y con Daniel Garnero el juego es más de salida y de tenencia".

Libertadores. “Es una linda meta ganar la Libertadores, creo que primero nos queda una fase muy complicada ante Atlético Nacional, un equipo de primer nivel como nosotros y de ahí en más soñar con llegar lo más lejos posible”, mencionó Merlini.

Cabe destacar que el 8 del Gumarelo superó al Covid-19. Durante la charla habló sobre el punto: "Estuve con muchos dolores de cuerpo, con mucha tos. Me afectó mucho por un par de semanas, a mí me agarró justo en la pretemporada y me dejó una mancha en el pulmón".

3 goles tiene Merlini en el fútbol paraguayo. Dos con Libertad y uno con Guaraní, justamente ante el Guma.