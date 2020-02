Mercosur deberá notificar en 24 horas los brotes epidemiológicos

Pais conferencia de prensa tema dengue ministros de salud mercosur. Julio Mazzoleni . Photo by Andres Catalan

En contra de las amenazas a la salud pública, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay abordaron la situación epidemiológica del dengue, la reintroducción del sarampión y el eventual ingreso del nuevo coronavirus (Covid-19) en la región.

Esto ocurrió durante la Tercera Reunión Extraordinaria de Ministros de Salud del Mercosur, que se realizó ayer en Asunción, en la que analizaron las medidas para fortalecer la vigilancia sanitaria entre los países. Acordaron una serie de acciones en los aspectos de comunicación, entre estas, la notificación obligatoria en 24 horas para dar respuestas a brotes epidémicos de manera a evitar el ingreso de enfermedades prevenibles y nuevas como el coronavirus, deslizó el ministro de Salud local, Julio Mazzoleni. “Hablamos de una estrategia global para enfrentar cualquiera de estas enfermedades, adoptando medidas en los equipos de gestión integrados, estratégicos, con acción rápida, con reportes de menos de 24 horas”, señaló. Las experiencias de los países con cada una de las amenazas a la salud pública de la región difieren. El dengue es la constante en la región, Uruguay es el que reporta solo 14 casos importados y Paraguay y Brasil quienes tienen más afectados. En lo que va del 2020 en Paraguay suman 4.255 infectados y 85.290 notificaciones de casos sospechosos a nivel país. Más del 77% de los casos sospechosos se concentran en Asunción y Central. Los serotipos circulantes en territorio nacional son el DEN-2 y el DEN-4, que es el predominante. También se detecta circulación simultánea de ambos serotipos en 12 regiones sanitarias. En total se han confirmado 16 fallecidos a causa del dengue, 34 casos fueron descartados y 89 siguen en estudio con el fin de cierre de casos. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a través de la Plataforma de Información en Salud para las Américas, para la semana seis se reportan 321.693 casos de dengue entre leves y graves, de los cuales 252.593 corresponden al Cono Sur. Brasil, aparte del dengue, debe hacer frente al brote de sarampión, que asciende a más de 18.000, una cifra por encima de Argentina con 114 casos, Uruguay 9 y Paraguay no reporta ningún caso. El ministro Julio Mazzoleni comentó que el sarampión es una gran amenaza, pues es muchísimo más contagioso que el coronavirus y tiene casi la misma mortandad. Sobre este punto, Ginés González, ministro de Salud de Argentina, sostuvo que los niveles de inmunizaciones se perdieron por los antivacunas y otros factores que favorecieron a la circulación del sarampión, por lo que toda la región está en máxima alerta. Por su parte, el ministro de Salud de Brasil, Luiz Henrique Mandetta, resaltó que no se puede hacer frente al sarampión sin la ayuda de toda la sociedad, de los padres que deben llevar a vacunar a sus hijos. CORONAVIRUS Los ministros de Salud del Mercosur coincidieron en señalar que se está aplicando el protocolo internacional para el control de las personas provenientes de China. Actualmente dos personas en Paraguay que llegaron del país asiático están siendo monitoreadas, según lo que dicta el protocolo. Las mismas no presentan síntomas, dijo Mazzoleni. Los Estados partes acordaron establecer un mecanismo de comunicación con las aerolíneas que operan en la región para disponer con los itinerarios completos de los viajeros para las acciones de salud pública, garantizando la confidencialidad, según la declaración de los ministros de la Salud del Mercosur.



NUEVA EPIDEMIA EN EL PAÍS



MEDIDAS. Los 4 países miembros se comprometen a realizar acciones de vigilancia y asistencia en salud.



preocupación. Ministros están en alerta por casos de dengue, brotes de sarampión y coronavirus.



Avanzamos en acciones para evitar que llegue el sarampión manteniendo la cobertura de vacunación.

Julio Mazzoleni,

ministro de Paraguay.



Tenemos que ver cómo se comporta el coronavirus en el Hemisferio Sur. Por cuarta vez se presenta una situación así.

Luiz Henrique Mandetta,

ministro de Brasil.





Alarma por influenza que afecta en el norte

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, instó a quienes llegan del norte del continente a asistir a los centros de salud ante cualquier síntoma de gripe, teniendo en cuenta que actualmente en Estados Unidos hay una enorme epidemia de influenza que se presenta muy virulenta. “Tendemos a darle más relevancia al dengue, quizá por los motivos de dolor o por los síntomas más marcados, pero la influenza se puede confundir con resfriado u otro tipo de virus”, dijo.