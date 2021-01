Menor retorna tras denuncia de supuesta desaparición

Sus familiares habían acudido a la Fiscalía. Se trata de N.B.V.A.

Los investigadores aún no informaron sobre qué ocurrió con la niña.

El jueves, la menor salió de la casa para ir a un cumpleaños, según lo confirmado posteriormente por la madre, de donde volvió a salir y se perdieron sus rastros. El hecho ocurrió en el barrio Virgen de Fátima de Presidente Franco.

La menor supuestamente llegó a enviar varios mensajes de texto a sus familiares, señalándoles que había sido llevada a un bosque, donde se escondió para enviarles mensajes y pidió que no dejen de buscarla.

“Alba, me escondí, pero me van a encontrar. Ayuda, no me dejen sola”, fue uno de los mensajes que envió a una tía. Otro mensaje de texto con contenido similar envió al teléfono de su padrastro.

INVESTIGACIÓN. La fiscala Viviana Sánchez, que tomó intervención en el caso, ordenando la búsqueda en todo el territorio nacional, seguirá con las pesquisas y tomará declaración a la niña, a fin de determinar qué ocurrió realmente.