Mejía prolongó su contrato hasta 2021

Libertad visita al motivado Luqueño, por la quinta fecha. El Guma activó ayer con plantel completo y el DT Ramón Díaz no tiene complicaciones en la alineación del once que saldrá el viernes a las 20.00, en el Luis A. Salinas en Itauguá. Los repolleros no quieren ceder terreno y por ende la punta del Apertura. Por parte de Luque, pareciese encontrar su mejor momento, con un Isidro Pitta goleador, desequilibrante en las dos últimas victorias.