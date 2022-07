Médicos piden que se contrate solo a egresados de carreras acreditadas

Rodas fue electo como presidente del CPM el pasado martes 28, durante una elección oficial en la que participaron los socios de esa asociación profesional.

A su criterio, el gremio médico se ha visto perjudicado en los últimos años por la incorporación de profesionales que han egresado de carreras “cada vez más alejadas de los lineamientos y estándares de calidad”.

En ese orden, anticipó que con más ímpetu y firmeza proseguirán con las acciones conjuntas en pos de los organismos rectores, tanto del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), como del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Sin especialidad. El doctor Rodas resalta que los médicos que terminan la carrera sin el sello de calidad que otorga la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (Aneaes) no tienen permitida la entrada en el concurso que hace la Comisión Nacional de Residencias Médicas (Conarem).

“No pueden rendir en Conarem, al provenir de una carrera no acreditada. Ese es un requisito, vos tenés que demostrar que sos egresado de una carrera acreditada para poder rendir en Conarem”, explicó sobre esta instancia que se constituye en el principal filtro de formación de las varias especialidades médicas.

“El que no tiene especialidad hoy en día, no debería de ejercer la Medicina”, dijo al mencionar que esto el CPM puso sobre la mesa del ministro de Salud, Julio Borba.

Ahora, en su condición de titular del gremio médico, adelantó que reimpulsará este reclamo para que “no le den registro a esta pobre gente, siendo que no va a poder concursar para ejercer la Medicina ni tampoco especializarse”. En su opinión, los estudiantes de ofertas médicas sin acreditación “literalmente están siendo engañados”.

“Todos nos ilusionamos al seguir la carrera de Medicina. Pero, en el caso de ellos, gastaron mucho; algunos serán pudientes, otros no tanto. Es más, van a ser siempre los últimos del gremio porque si no tenés especialidad, no podés concursar y no sé en qué van a trabajar; quizás por la periferia porque tienen registro finalmente”, reflexiona.

Dilema actual. Sin embargo, y eso es lo que desvela al gremio médico, los egresados de carreras sin acreditar consiguen ejercer la profesión en los servicios sanitarios periféricos; donde están las poblaciones más vulnerables.

“Finalmente, es un círculo vicioso que repercute en la población general y más carenciada”, dice al respecto.

Ocurre que hoy, pese a que la carrera no tenga acreditación, sus egresados podrán igualmente registrar sus títulos en el MEC, ya que allí solo miran si la oferta está o no habilitada por el Cones. Es decir, el paso previo para el registro sanitario es un mero procedimiento jurídico.

Lo propio pasa en la Dirección de Registros del MSP, pues allí supervisan si la oferta fue aprobada por el Cones.

“Esta situación de precariedad de los establecimientos de salud (periféricos) no es solamente para los pacientes, sino que también incide en la formación médica”, lanzó.

Es por eso que pondrá énfasis en promover la reforma del Sistema Nacional de Salud. En coincidencia en este año electoral abordará, dice, a cada uno de los candidatos presidenciables sobre sus propuestas para “cambiar este sistema de salud que está obsoleto, desfasado y con tantas precariedades peligrosas”.



Sería deseable que los servicios sanitarios cuenten con la calidad mínima que demanda nuestra disciplina.

Dr. Jorge Rodas,

presidente del CPM.