Médico y compositor lanzó una motivadora canción

El médico y cantautor paraguayo Aldo Franco lanzó el tema La canción de los abrazos, que hace alusión a la pandemia del Covid-19. Franco cuenta que en estos tiempos tomó la bata como uniforme de trabajo y que van más de dos semanas que no ve a sus hijos, pues se aisló en un pequeño estudio de grabación ubicado detrás de su casa. “En estos días comencé a extrañar muchas cosas, a mis hijos, amigos, novia. Me puse a leer mucho y se me activó el espíritu compositor y surgió la canción”, confiesa.

En cuanto al proceso de armar la música comenta que cada integrante de la banda con quienes trabaja aportó algo, ideas, cambios y arreglos armónicos. El pianista Julio Ayala envió la grabación desde su casa. En cuanto al videoclip fue preparado por la productora EiraPro.

“Hoy los soldados se visten de blanco y yo me pregunto cómo estás. Hoy las palomas vuelan más alto y a mí me da por extrañar. Ya no hay amantes en la plaza, no salen niños a jugar, escribo versos que te abrazan, van volando hasta tu casa con una estrella fugaz”, dice parte de la canción.

SOBRE EL ARTISTA. Aldo Franco se graduó en Cuba en el año 2005. En la isla caribeña donde vivió desde 1999 recibió influencia de la Trova Cubana y sus referentes Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Entre los libros de medicina y guitarra en mano, profundizó su estudio en armonía, teoría y solfeo en los cursos electivos dentro de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Formó parte del elenco cultural integrado por estudiantes procedentes de más de 22 países. Regresa a Paraguay en el año 2006 con más de 15 canciones de su autoría, todas con historias basadas en experiencias propias o de personas que fue conociendo en el recorrer de su largo viaje. En el año 2007 graba 11 canciones y las plasmó en su primer material discográfico llamado Pletórica Soledad. Recorriendo varios escenarios en Asunción y del interior del país, por los medios de tevé y prensa escrita, compartiendo con artistas de renombres del ámbito cultural paraguayo en el año 2009 presenta su segundo material discográfico, Infancia de Semáforos, con 12 canciones y en el año 2013 lanzó el disco Dibujarte con mi voz con 10 canciones. En el 2018 vuelve luego de varios años de ausencia en escenario, con nueva banda viajando entre polcas, guaranias, bossa nova y reggae.