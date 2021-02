MEC presentó plan de vuelta a clases, pero siguen dudas

Con respecto al protocolo de retorno seguro a clases, las autoridades también admitieron que permanecen las dudas de parte de padres y de educadores con respecto a cómo se dará este regreso híbrido.

¿Cómo se distribuirán los docentes que tienen hasta cinco instituciones educativas ahora que solo pueden estar en dos?, fue una de las consultas más recurrentes durante la presentación del plan. Es también un cuestionamiento de los sindicatos de docentes, que rompieron relaciones con el Ministerio y no se sumaron al Aty Guasu.

La respuesta que brinda el MEC a este problema no satisface a los educadores. Se redujeron las horas cátedra presenciales de 40 minutos a 30, para aumentar la carga virtual o de tutorías a 50 minutos por cada hora cátedra.

En el plan se contempla también que el sector del nivel Inicial arranque clases recién el 15 de marzo y que los estudiantes de educación inclusiva se ciñan al protocolo según cada nivel.

De parte de Salud Pública, la doctora Alexandra Vuyk indicó que si la situación lo requiere, en educación inclusiva las burbujas pueden ser más pequeñas. Es decir, con menos de 15 alumnos por grado.

Otro punto cuestionado es que los docentes que no presentan vulnerabilidad, deben dar las clases virtuales desde la institución educativa y no desde sus casas. “En las escuelas no hay conexión”, afirmaron.

Petta prometió que para este 2021, el 87% de la matrícula contará con internet a través de las instituciones educativas.

INFRAESTRUCTURA

“Podemos conseguir locales alternativos si el aula no está en condiciones y si cerca de las escuelas hay una parroquia con salón disponible”, manifestó el viceministro de Educación, Robert Cano.

Asimismo, alentó a los docentes a participar de clases al aire libre, en el patio, bajo los árboles o en corredores.

La Federación de Estudiantes Secundarios (Fenaes) se sumó a los docentes y decidió no adherirse al Aty Guasu. Desde la Unepy indicaron que es prioridad el retorno a clases presenciales en zonas rurales y criticó al MEC por no poner en condiciones las escuelas.

Según el Ministerio, los colegios privados podrán volver el 15 de febrero próximo a clases presenciales, pese a que un decreto presidencial vigente les prohíbe hasta el 21 del mes. Alegan que otro decreto que permite al MEC elaborar el calendario escolar les da facultad para este tipo de medidas.

Respecto a la vuelta a clases, el arzobispo Edmundo Valenzuela instó en una carta a la comunidad al regreso: “Anímense los padres a acercar a sus hijos a las escuelas en donde es posible la forma presencial”.

