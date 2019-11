MEC no tuvo en cuenta alta matrícula en escuela y decreta el cierre de aula

La escuela Panamá, ubicada sobre Mariscal López, figura en el Memorándum Nº 4331/19 que establece el cierre de 1.579 aulas en todo el país.

No obstante, el MEC no tuvo en cuenta que en el grado previo, el sexto, están matriculados 24 estudiantes que pueden continuar sus estudios en la escuela, si es que el Ministerio no determina el cese del séptimo, que tiene una sola sección.

“Ya hay preinscripciones y solo esperamos que terminen sus últimas evaluaciones para saber la cantidad exacta de niños que irán al séptimo, pero todos quieren seguir acá”, comenta la supervisora administrativa de la región 3 de la capital, Julia de Cáceres.

Agrega que si bien hay preocupación en la comunidad por lo que pueda suceder el año que viene, confían en que pueden revertir la medida tomada por el Estado.

EL COLEGIO. Otro drama en el sitio es que el colegio Panamá, que funciona en el mismo predio, también cuenta con el tercer ciclo. Pero tiene una media de 20 a 25 alumnos por año en el séptimo.

Los educadores temen que de contar con un solo séptimo entre escuela y colegio, se produzca una superpoblación de educandos, que teniendo en cuenta la cantidad de matriculados sería de más de 40 en una sala de clase.

“La realidad de la institución educativa es que de cerrarse el séptimo en la escuela, posiblemente tengan que abrir dos secciones en este mismo curso en el colegio”, afirma la supervisora Cáceres.

Otra preocupación es el plantel docente. ¿Qué va a pasar con los profesores si es que se cierra el grado? La respuesta es incierta.

“Estamos expectantes de la resolución del MEC porque realmente no sabemos qué pasará con nosotros o con las compañeras”, asegura la profesora Antonia Villalba.

Critica la medida indicando que no se busca opciones para mejorar la calidad educativa, sino que se prioriza la optimización de recursos.

“Lastimosamente no hay recursos para la educación. Ya tuvimos experiencia con cierres de grados donde los pocos alumnos van a salones masificados y el resultado es de fracaso escolar”, asegura la profesora. Desde el MEC, el viceministro de Educación, Robert Cano, afirma que no se da ningún cierre de escuelas y que la medida se puede rever.

Si bien habla de fusión de grados donde hay más de tres secciones, numerosas escuelas que solo cuentan con una sección están siendo afectadas por la normativa.



1.579

aulas quiere cerrar el MEC para el 2020, alegando que cuentan con menos de 10 estudiantes en clase.