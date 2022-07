MEC: Desmienten injerencia de la “ideología de género”

La viceministra de Educación del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Alcira Sosa, descartó que el Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE) tenga influencias de la denominada “ideología de género”. Entiende que las críticas al contenido del proyecto proceden de un sector conservador y que solo generan confusión en la opinión pública.

“Quedarnos en una discusión casi estéril y tratar de instalar de que no hay diagnóstico, cuando que hay un diagnóstico de 1.680 páginas, y deslegitimar lo que puedan decir PISA y SNEPE en términos de factores asociados al aprendizaje que son las causas explícitas por las cuales no se logra la calidad educativa, me parece muy irresponsable, y sobre todo viniendo de parte de gente que conoce la temática, y tratar de generar esa confusión en la sociedad es realmente peligroso, porque, de lo contrario, seguiremos en las mismas condiciones”, expresó a radio Monumental 1080 AM.