MEC crea figura de docente nacional para dar clases híbridas en el 2021

Un nuevo concepto de profesorado inventó el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para desarrollar clases híbridas en el curso lectivo que se iniciaría en febrero próximo.

Se trata del docente nacional, una figura de profesor seleccionado por las autoridades de la cartera estatal y que estarán disponibles para enseñar en cualquier institución educativa del país, en principio, de manera virtual. El viceministro de Educación Básica, Robert Cano, explicó este nuevo concepto del docente nacional dentro de la modalidad híbrida, donde darán clases completas y estarán disponibles para todo el país. Son también quienes preparen las clases grabadas para la plataforma virtual oficial Tu escuela en casa. Esta figura será de carácter permanente y va más allá de la pandemia del Covid-19. “Cuando un profesor se reporta enfermo, llega tarde o por algún motivo no pueda estar en aula, ahí entran estos docentes nacionales, que es como el comodín”, comentó ayer en un aty guasu. En la cita virtual la mayoría de asistentes fueron el ministro Eduardo Petta, los viceministros, directoras departamentales y directoras generales y de nivel de la cartera educativa. Los principales gremios de directores, docentes y estudiantes decidieron no participar, al igual que en las últimas reuniones debido a las críticas por la falta de participación protagónica. Con este nuevo concepto se terminaron las horas libres que suelen darse cuando un profesor falta a las clases, remarcó el viceministro Cano. El encargado de pasar estos videos a los alumnos será algún personal de la institución educativa. La duda que desde el ministerio no despejaron es cómo seleccionarán a este grupo de maestras y qué tipo de carga horaria y rubros tendrán estos educadores, según mencionaron algunos de los participantes en el encuentro. El principio de flexibilidad adaptativa es lo que se aplicará para las clases híbridas, donde grupos burbuja podrán dar clases hasta bajo el árbol en algunos casos. “Si el protocolo dice hasta 15 estudiantes en clase, pero en un aula hay 16 o 17, quizás no hace falta dividir en dos, simplemente buscar un lugar más amplio o por qué no, bajo el árbol”, explicaron. Exitoso Como ocurrió a lo largo del ciclo lectivo, las autoridades educativas escondieron las críticas que dieron desde la comunidad hacia el sistema aplicado por el ministerio para la escolaridad en pandemia. Robert Cano habló del éxito “incuestionable” de la plataforma virtual lanzada en marzo pasado, indicando como dato que en noviembre fue la página más visitada de todo el país. Además agregó que tuvo 32 millones de descargas a lo largo del año lectivo, prueba “incuestionable” del éxito. Sobre la no participación a las reuniones, el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), aseguró a través de su titular, Miguel Marecos, que ya no desean participar porque solo asisten a reuniones para avalar lo que plantea el ministerio. “No queremos más improvisaciones, pero ni siquiera aclaran cómo se darán las clases híbridas”, manifestó el gremialista. Camila Giménez, de la Fenaes, explicó que no se lograron cambios en la educación en pandemia con el aty guasu, como esperaban los jóvenes, quienes impulsaron este proceso. “No se lograron cambios sustanciales o radicales con estos encuentros”, comentó la coordinadora ejecutiva del gremio.



nuevo virus del siglo



Evaluación. Autoridades de cartera reiteraron éxito “incuestionable” de la plataforma virtual para las clases.



