MEC analiza adelantar  el receso invernal por casos respiratorios

Este año (los casos) se están dando inusitadamente en forma frecuente y un poco más severa; no se vacuna a niños. Ana Campuzano, titular de la SPP.

Los estudiantes deberían retornar a clases el 25 de julio.

La idea de adelantar esta fecha es para cortar la cadena de transmisión de los virus respiratorios, según comentó la doctora Ana Campuzano, titular de la Sociedad Paraguaya de Pediatría en contacto con NPY.

Las infecciones se dan a nivel país debido a dos motivos: la ola de frío y los frecuentes cambios de clima.

La especialista criticó que las familias no acceden a las vacunas contra la influenza para los escolares.

“Es habitual que en otoño e invierno aumenten estos casos, generalmente, en otoño. Este año se está dando inusitadamente en forma frecuente y un poco más severa. Los niños no están vacunados, no se han puesto la vacuna antigripal, se trae y no se ponen”.

Campuzano pidió a los padres y tutores de los niños y niñas que accedan a los planes de inmunización. Incluso, sugirió a los adultos vacunarse. Ellos también se contagian, también llevan (el virus) al trabajo, sus hijos van al colegio e infectan a la gente.

Estudio. Fuentes del MEC aseguran que analizan el pedido en conjunto con autoridades de Salud Pública.

El año pasado, debido a la crisis sanitaria por el Covid-19, este receso –que sufre modificaciones habitualmente– fue prolongado por una semana.

Esta medida de extensión de dos a tres semanas tampoco se descarta.

El Viceministerio de Educación Básica, con algunas de las direcciones de nivel dependientes, toman determinaciones y en breve saldría un comunicado. Todo, con el análisis del MSP.

Antes de la pandemia, el MEC anticipó el receso por las reiteradas denuncias de estudiantes ante la jubilación masiva de educadores. La gestión del entonces ministro de Educación, Eduardo Petta, y su vice Robert Cano, tambaleaban debido a las críticas.

Más atrás en el tiempo, llegó a cambiarse el calendario oficial luego de conflictos con gremios docentes que no llegaban a resolverse.

Esperar. Aguardar al menos una semana antes de tomar una determinación solicitó el titular del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Miguel Marecos.

“En principio diría que no es prudente, pero si hay colapso de hospitales y los casos no disminuyen, habría que cambiar lo planificado en las últimas semanas para adelantar”, consideró.

