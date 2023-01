"Me costó horrores ver la forma en que asesinaron a mi hijo"

A Graciela le pidieron decir unas últimas palabras antes que se conozca el veredicto del tribunal y pidió que se haga justicia por el crimen de su hijo, que fue muerto a golpes, frente a un local bailable de la ciudad veraniega de Villa Gesell, Argentina, el pasado 18 de enero de 2020.

La madre paraguaya admitió que nunca contempló la posibilidad de enfrentar un juicio y tener en frente a los sospechosos de asesinar a su hijo.

Reveló que el sueño de Fernando era el de ser abogado y por ello soñaba con acompañarlo a ver cómo defendía a las personas ante un tribunal.

Luego de las palabras de Graciela, le tocó el turno al abogado Hugo Tomei, que defiende a los ocho imputados.

Reconoció que le costó mucho arrancar con los alegatos después de escuchar a Graciela y afirmó que se solidariza con ella, por el dolor que están atravesando.

ABSOLUCIÓN. Cuando argumento su defensa, pidió que los ocho acusados sean absueltos, porque supuestamente no se probó en juicio el delito de homicidio doloso doblemente agravado por alevosía.

Señaló que no hay forma de probar que los acusados premeditaron matar a Fernando, como plantea la Fiscalía.

“Se habló de que Fernando fue golpeado a mansalva como una bolsa de papas, pero la autopsia encuentra 6 golpes. En función de la cantidad de patadas, golpes y traumas que ha sufrido ese cuerpo, no coincide con los relatos. Si hay alguien que no miente es la autopsia”, recalcó.

Tras la exposición del abogado Tomei, el tribunal dio la palabra a los ocho acusados que hablaron a los presentes y a los más de 1 millón de espectadores que seguían el juicio a través de la plataforma Youtube.

“Primero que nada quería pedir disculpas a la familia y a todas las personas que fueron afectadas. Jamás hubiese pensado que algo así pudiera llegar pasar; me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad y jamás tuvimos intención de algo así. Sé que a veces las disculpas no alcanzan. Ojalá pudiésemos volver el tiempo atrás y revertir todo esto; no lo podemos hacer y no nos queda otra que pedir disculpas. Estoy muy arrepentido y gracias por darnos este espacio y siempre vamos a acatar lo que ustedes decidan”, dijo Máximo Thomsen, uno de los más comprometidos en el caso.