McLeod se siente “extremadamente perseguida” y dice que no renunciará

“Me siento muy perseguida en varios ámbitos. Yo no he renunciado y espero que ese poder del Estado (Congreso) sea independiente y pueda emitir su voto coherentemente y no políticamente”, dijo ayer la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, a radio Monumental ante los insistentes rumores de que habría dimitido al puesto.

La jefa comunal, esposa del senador cartista Javier Zacarías Irún, dijo también al programa de la 1080 AM que siente que hay muchos parlamentarios que ya la han condenado sin escuchar sus argumentos. Cabe recordar que el próximo martes la Cámara de Diputados debe tratar el pedido de intervención de la capital altoparanaense.

“No sirve de nada que uno hable y presente sus documentos. Por eso hoy (por ayer) hablé con los directores y jefes y les dije que estoy orgullosa de ellos. Hemos sido revisados por varias instituciones contraloras y no solo ahora. Nos acusan de tantas cosas, pero se pasean por las plazas y parques que hemos hecho”, agregó la intendenta de CDE.

Por otro lado, McLeod dijo que ella fue una luchadora contra la dictadura y por eso conoce lo que es la persecución. “Me estoy sintiendo muy perseguida por los periódicos que te condenan antes o montan una película. Creo que todos tenemos el derecho a la defensa en un Estado de Derecho. Estoy viendo que ahora hay más anarquía que otra cosa”, acotó.

VOTOS. Desde hace días se asegura en la Cámara Baja que existen los votos suficientes para la intervención de la Comuna altoparanaense y que detrás mismo estarían operando los legisladores que responden a Mario Abdo Benítez. De hecho, el presidente de la República dijo hace tiempo que formaría parte de la movilización para forzar la salida de McLeod.

Ayer en horas de la mañana y la siesta seguía la usina de rumores respecto a la supuesta renuncia que fue alimentada por las redes sociales.

Muchos dieron como un hecho, lo que oficialmente no se dio hasta el momento.

La Junta Municipal no recibió ninguna nota firmada por la jefa comunal dimitiendo al cargo, explicó el presidente de la Junta Municipal, Miguel Prieto, quien grabó un audio y que también empezó a recorrer las redes sociales como respuesta a las constantes consultas que recibía de diferentes sectores.

VERSIÓN. “La Junta no recibió ninguna comunicación oficial. Ella puede decir que renuncia, pero si ella no envía una nota firmada diciendo que renuncia, oficialmente sigue siendo intendenta. No escuche, no vi y mucho menos recibí ninguna nota. Hasta ahora es mentira, yo les digo. A lo mejor se tira este tipo de cosas para jugar con la ansiedad de la gente”, asegura en el audio Prieto.

Ya el promediar la tarde, finalmente, Juan Sanabria, responsable del área de Comunicación y Relaciones Públicas de la Municipalidad de Ciudad del Este, emitió un comunicado oficial donde señala que no hay renuncia y que recién el lunes 26 habrá novedades.

COMUNICADO. “La intendenta Sandra Zacarías, no ha renunciado. Ella estará como jefa comunal el lunes 26 en Asunción. Recién allí hablará con los medios de prensa”, señala escuetamente el comunicado. Por su parte, el concejal municipal Teodoro Mercado, presidente de la Comisión de Legislación, refirió que una eventual renuncia debe ser aprobada por el pleno de la Junta Municipal. Comentó que la última parte del artículo 53 de la Ley Orgánica municipal explica claramente que se debe presentar ante la Junta, que puede aceptar o rechazar la dimisión.