Mazzoleni pide volver a clases presenciales para frenar daño a la niñez

Así lo manifestó el titular de Salud Pública, Julio Mazzoleni, quien reiteró que tras priorizar la vuelta a otras actividades desde el año pasado, ahora le toca el turno a la educación. “Realmente tenemos que hacer frente al daño importante que ha recibido la niñez y adolescencia, no solo en lo pedagógico, sino también en su integridad de salud y seguridad”, manifestó el ministro.

En el nuevo decreto presidencial ante la pandemia que saldrá este fin de semana, también se habilitarán de vuelta las clases semipresenciales. No está claro si permitirán oficialmente a los colegios privados volver desde este lunes 22 o recién desde el 2 de marzo, como establece el calendario escolar para las instituciones educativas públicas. Un decreto que permite al MEC regular el calendario escolar, fue utilizado para que el sector privado vuelva a las presenciales desde esta semana.

El año pasado, gremios docentes, padres y estudiantes organizados reclamaron al MEC medidas ante el daño pedagógico y de salud mental de las clases virtuales y la pandemia, pero las autoridades, principalmente el ministro de Educación, Eduardo Petta, pedían “evidencia científica” de estos males.

Hoy el titular de Educación admite que las clases virtuales y los problemas de conectividad, a los que se suma la economía, alejaron a 18.000 estudiantes que quedaron fuera del sistema y ya no están regresando a este curso lectivo.

ENTREGA

La cartera educativa y Petropar anunciaron ayer la primera tanda de alcohol en líquido para dotar a los establecimientos educacionales de estos insumos. También contarán con al menos 150.000 tapabocas para las instituciones educativas en zonas más vulnerables.

Petta comentó que la distribución de estos materiales se realizará después de mañana, fecha límite que tienen familias o tutores para inscribir a los escolares para las clases presenciales. Aquellos alumnos que no sean inscriptos en la plataforma, serán tomados como estudiantes para la virtualidad.

Según el último dato del ministerio dado a conocer en la reunión pasada con los gremios docentes, estaban inscriptos para la presencialidad alrededor de 227.000 niños y jóvenes, de 1.200.000 en el sistema.

Para hoy, a las 8.00, desde los sitios oficiales del MEC anuncian una charla informativa sobre el plan educativo de retorno, dirigido a padres, docentes y estudiantes.

La Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP-Auténtica), reclamó a la entidad estatal mayor apertura para elaborar sus planes educativos, además de la poca claridad de sus proyectos. “Hay supervisores y directores que recién ahora tienen el programa del MEC y no saben todavía cómo será la distribución de los profesores para las clases semipresenciales”, indicó el secretario general del gremio, Gabriel Espínola. La FEP anuncia una marcha nacional para este lunes exigiendo un proyecto emergencia nacional y que no se vuelva a las clases presenciales si es que no hay garantías de infraestructura escolar y sanitarias en los centros.

Petta manifestó que al no contar con condiciones necesarias, hay escuelas que no abrirán el 2 de marzo, pero pueden hacerlo desde la quincena de ese mes o más adelante, una vez que se solucionen los problemas.