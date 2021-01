Mazzoleni explica oferta de vacunas

Tras la divulgación de que desde Argentina se podría proveer a Paraguay unas 50.000 dosis de vacunas rusas contra el Covid-19, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, aclaró que no se trata de un ofrecimiento por parte del Gobierno vecino, sino de una empresa privada que tendría intenciones de vender los insumos.

“Conversé con mi par argentino para verificar detalles y me confirmó que no existe tal ofrecimiento… En concreto, nosotros seguimos con las negociaciones directas, no cerramos la puerta a ningún ofrecimiento, pero él (ministro de Salud de Argentina) me ha confirmado que no existe esa oferta y que hay que precisar que no eran gratuitas, que se iban a comprar en todo caso”, explicó Mazzoleni en contacto con Monumental 1080 AM. “No obstante –aclaró Mazzoleni–, los gobiernos argentino y paraguayo han hecho contacto directo con las farmacéuticas en este proceso y abrimos las puertas a todas las posibilidades, pero la prioridad la van a tener las negociaciones directas”, agregó. Mazzoleni lamentó que actualmente se desate una carrera por parte de intermediarios para adquirir las vacunas, ya que eso impacta en el precio y dificulta el acceso para los países pobres o en vías de desarrollo. A nivel local también existe interés de empresas privadas por importar los biológicos y están en la carrera de llenar los requisitos para el efecto. Hasta el momento han rebotado.



