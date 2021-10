Mayoría de direcciones municipales sin proyectos para el 2022, afirman

Entre las excepciones de representantes de áreas que presentaron su presupuesto orientado a resultados consideró a la Dirección General de Obras, Recaudaciones y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

“El presupuesto, de conformidad a la ley de Presupuesto General de Gastos de la Nación que rige a nuestra institución, debe presentarse ya orientado a resultados. Es una metodología que permite identificar por cada dirección cuáles son los objetivos que tienen para el año siguiente, los resultados que buscan, insumos a necesitar, productos a generar”.

Explicó que es una cadena de actividades a desarrollar para lograr los resultados en cada dirección y con base en eso se establece el presupuesto”. Aseguró que en este caso no hay formas de controlar el resultado. “Si no dicen qué van a producir, qué van a hacer es muy difícil medir. Al no tener medición no se puede controlar, no se puede retroalimentar la planificación”.

Ante esta situación, indicó, se mantiene la burocracia municipal y el mismo servicio de siempre.

BAJA PARTICIPACIÓN. Franco Troche lamentó además que las reuniones se realizan sin el cuórum correspondiente, ya que como máximo solo asisten cuatro de los concejales que integran la Comisión de Hacienda y Presupuesto, cuando en total son cerca de 17 ediles.

Señaló como necesaria la participación de los nuevos concejales electos en el estudio de presupuesto y que la aprobación sea después de que asuman las autoridades del nuevo periodo. El plazo para la aprobación del presupuesto es hasta el 20 de noviembre.

SALARIOS VS. OBRAS. De acuerdo con los gastos por grupos para el 2022 figura que en servicios personales se destinarán G. 652.620 millones con un aumento de G. 21.930 millones más que el 2021. En tanto que para inversión física el gasto previsto es de G. 401.041 millones, G. 21.555 millones menos que este año.

El presupuesto, en billones, para el 2022 se prevé que será de G. 1.581.300.000.000.

PRÉSTAMO. Por una mayoría de concejales oficialistas, la Junta Municipal de Asunción aprobó la semana anterior autorizar a la Intendencia a realizar un préstamo de G. 270.000 millones para cubrir el déficit temporal de caja. La aprobación fue sin mucho debate y sin la presentación de un dictamen B de la Comisión de Hacienda, por el rechazo.

La deuda es G. 70.000 millones más que el año pasado en plena pandemia y a pesar de que aseguran se logró una buena recaudación este año.

INTERPELACIÓN. Hoy está prevista la interpelación del intendente interino, César Ojeda (ANR), por el caso de cuestionados gastos por emergencia sanitaria en el 2020, durante la administración de Óscar Nenecho Rodríguez. En la sesión anterior, Ojeda había vetado el pedido de su propia interpelación lo que fue rechazado por la Junta.

Mientras que Wilfrido Cáceres, actual jefe de Gabinete y quien fue director de Administración y Finanzas, durante el periodo de Nenecho, solicitó la postergación de la convocatoria argumentando nuevamente que “se halla pendiente el veto parcial de la Intendencia Municipal a la referida resolución”. Al igual que Nidia Rosa López, directora de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres, según figura en el orden del día. La misma excusa presentaron el miércoles pasado.