Mateo: “Es el Gobierno más sectario de últimos 30 años”

El Gobierno de Mario Abdo Benítez es el más sectario de los últimos 30 años, aseguró ayer el doctor Carlos Mateo Balmelli, ex senador por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quien participó de la jornada de capacitación política, reflexiones y exposiciones sobre el tema de la energía eléctrica en Paraguay, desarrollada en Caacupé.

“La oposición debe estar unida, no solamente en las calles cuando protesta contra Zacarías Irún. La oposición tiene que estar unida cuando presente un candidato de Ciudad del Este, para que no gane nunca más Zacarías Irún o para que no gane nunca más uno del continuismo”, indicó.

Mateo Balmelli subrayó que el Gobierno actual está demostrando que la oposición unida es mayoritaria en el país.

“Nosotros los liberales tenemos que ser la fuerza de vanguardia que lidere esa oposición y que haga cuerpo, voz, temperamento, voluntad a esa gran mayoría de compatriotas que no se sienten representados por Mario Abdo Benítez. Este Gobierno creo que es el más sectario que han conocido estos 30 años de democracia. Sectario hasta el punto de que con tal de no perder las elecciones no van a tener ningún problema de estar juntos de nuevo en Ciudad del Este, en contra de la gente y a favor de Zacarías, en contra de la gente, pero a favor del continuismo. En contra de la gente y a favor de la mafia”, apuntó.