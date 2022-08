Massa llama a la oposición a firmar acuerdos políticos

“No tenemos que tener miedo ni vergüenza a sentarnos en una mesa a formar acuerdos”, a pesar de “aquellos que viven de la Argentina dividida”, dijo Massa, al cerrar la conferencia de la edición 19 del Council of the Americas.

Massa dijo esas palabras luego de que el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el embajador de EEUU en Argentina, Mark Stanley, hablaran en el Council of the Americas de la necesidad de un Gobierno de coalición en Argentina y que se forme antes de las elecciones presidenciales de 2023.

La referencia también se da luego de que la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, haya tenido diferencias internas por la relación cercana de algunos de sus miembros con el nuevo ministro de Economía.

Rodríguez Larreta, que es uno de los que se perfilan como precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, había dicho que “la única manera de poder avanzar en serio con la inserción internacional en el tiempo como política de estado es construir un consenso más amplio” que permita “avanzar en las transformaciones profundas” que necesita Argentina y las sostenga en el tiempo.

En ese sentido, Rodríguez Larreta afirmó que “el próximo gobierno tiene que ser un verdadero gobierno de coalición” porque consideró que el gobierno que “cambia la Argentina es el que genere el punto de inflexión” y “sostenga el rumbo 30 años seguidos”.

Stanley tomó luego la referencia a un gobierno de coalición del alcalde y pidió a Argentina no esperar 16 meses hasta el cambio presidencial en 2023: “Háganlo hoy”, al indicar que Argentina tiene la oferta de productos que el mundo demanda.

Massa -líder del Frente Renovador, tercer núcleo de peso dentro del gobernante Frente de Todos, que asumió hace dos semanas en Economía- tomó las palabras del embajador para señalar que hasta marzo o abril próximo no comienza la temporada electoral lo que, según dijo, sería bueno para “encontrar acuerdos o consensos básicos”.

ACUMULAR RESERVAS. En la conferencia del Council of the Americas se repitió la oportunidad que tiene Argentina para explotar su potencial en la producción de alimentos, energía -tiene la segunda reserva de gas no convencional del mundo en Vaca Muerta y potencial en energías no convencionales-minería -tiene la segunda reserva de litio y cuarto productor del mundo- e industrias tecnológicas.

Pero Argentina enfrenta fuertes desequilibrios macroeconómicos -con una inflación que corría al 71% anual en julio pasado- y tiene cerrado el mercado de deuda internacional, a la vez que los gobiernos de distinto color político no sostienen las políticas en el largo plazo.

Massa señaló que el superávit comercial para la acumulación de reservas “es un tema central” para su administración.

En ese sentido, Massa dijo que va a actuar “con dureza” contra quienes le sacan dólares al Banco Central sobrefacturando de importaciones o subfacturando de exportaciones, al indicar tres ejemplos en los que denunciará por lavado de dinero en EEUU por haber realizado mecanismos de triangulación con bancos de ese país.