Más Sucesos

Direcciones de Fretes, a cargo del pleno

El pleno de la Corte aprobó el nuevo organigrama del Poder Judicial con lo que la Dirección de Registros Públicos, Registro de Inmuebles, Registro Único del Automotor Marcas y Señales, Asistencia Jurisdiccional y el Centro de Entrenamiento, ahora dependen del Consejo de Superintendencia y del pleno.

Todas estas direcciones, anteriormente, estaban a cargo del ahora ex ministro Antonio Fretes. Con ello, no habrá un solo ministro encargado de estas direcciones, sino que serán el presidente y los vicepresidentes, a más del pleno de la Corte.

En el caso de los Registros, con todas sus dependencias, son las direcciones que más dinero aportan a la recaudación del Poder Judicial, y que sostiene gran parte de su presupuesto. A cinco días de la salida de Fretes, ya no habrá un solo ministro a cargo de ellas.