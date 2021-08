Más sucesos

Rebeldía en caso quema del Congreso

El Tribunal de Sentencia decretó la rebeldía y dispuso la captura de la procesada Marlene Orué, una de las acusadas por la quema del Congreso, cuyo juicio oral se realiza en tribunales.

La procesada no asistió a la audiencia de ayer. Solicitó a través de una nota al Tribunal que pudiera participar en forma virtual, ya que se encontraba en la ciudad de Encarnación.

Sin embargo, los jueces Héctor Escobar, Sandra Farías y Wilfrido Peralta entendieron que no justificó su inasistencia, ya que no dio más detalles de su trabajo en Itapúa, por lo que decretaron la rebeldía y la captura. Con ello, siguieron el juicio oral contra Stiben Patrón, Roberto Rojas y Nelly Cortesi, por los hechos ocurridos el 31M.