Más Sucesos

Un ex funcionario de Hacienda, condenado

Un ex funcionario de Hacienda fue condenado por desviar fondos provenientes del Banco Mundial, por un valor de G. 1.700 millones.

El hombre fue identificado como Gustavo Cristaldo, sentenciado a cuatro años por estafa y producción de documentos no auténticos.

De acuerdo con los antecedentes, Cristaldo era el administrador de la ahora extinta Secretaría de Reforma del Estado, desde donde desvió las altas sumas de dinero.

Llevaba adelante un proyecto de reforma de sectores de agua y telecomunicaciones y estuvo prófugo por 13 años.

La fiscala Liliana Alcaraz llevó adelante la investigación, probando que el hombre realizó las transferencias a su cuenta personal en el banco ABN AMRO Bank.